Il Segreto anticipazioni spagnole: Nicolas condannato a morte

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Nicolas viene condannato a morte

Guai per Nicolas nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il fotografo si ritrova a dover scontare una pena di morte. Stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, l’Ortuno uccide l’assassino di Mariana. Quest’ultimo giunge a Puente Viejo per prendere parte al processo che lo riguarda. Purtroppo Nicolas non riesce a contenere la sua rabbia e, di fronte ad Alfonso, Emilia, Matias e Marcela, spara all’uomo. L’assassino, prima di morire, confessa all’Ortuno che Mariana era incinta prima di essere uccisa. Una notizia che manda su tutte le furie il fotografo. Il padre di Juanita viene così arrestato e a provvedere alla sua accusa ci pensa Pérez Ayala, il padre dell’assassino di Mariana ormai morto. L’uomo ha intenzione di vendicare la morte del figlio. In carcere Nicolas riceve una notizia terribile da parte di Alfonso, ovvero che su di lui è caduta la pena di morte. Ci pensa proprio il generale Ayala a preparare questo risultato per l’Ortuno. L’uomo ha intenzione di sottoporre il fotografo ad una vera tortura. Nella sua testa ha il piano perfetto per vendicare il figlio.

Il Segreto puntate spagnole: gli abitanti di Puente Viejo corrono a salvare Nicolas

Carmelo e Severo pensano ad un piano per salvare Nicolas, il quale viene trasferito nella Capitale. I due hanno intenzione di affrontare la squadra di uomini armati che porterà il fotografo nel luogo dove si svolgerà il processo. Anche Don Berengario è complice di questo piano per mettere in salvo l’Ortuno. “Ci vedremo prima di quanto immagini Nicolas”, gli comunica il prete durante una sua visita in carcere. Ormai per Nicolas sembrano non esserci più speranze. L’auto che deve portarlo alla morte si ferma e l’esercito lo costringe a proseguire a piedi. Il fotografo, però, si rifiuta e affronta il Generale Pèrez, ancora pieno di ira per la morte di suo figlio. Ed ecco che arrivano sul posto gli abitanti di Puente Viejo incappucciati e vestiti con indumenti vecchi. Tutti loro hanno scelto di salvare l’amico, nonostante la presenza dell’esercito.

Il Segreto: Nicolas lascia Puente Viejo con Juanita, Fe arrestata

Gli abitanti di Puente Viejo non hanno paura ad affrontare gli uomini dell’esercito. Grazie a loro, Nicolas riesce a salvarsi dalla pena di morte. L’Ortuno scappa e insieme a Juanita lascia per sempre il piccolo paesino di Puente Viejo. Ma il Generale Pèrez non si da pace, tanto che arresta Fe con l’accusa di aver aiutato Nicolas a fuggire.