Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso rinchiusi e torturati

Anticipazioni spagnole Il Segreto: il generale Pérez Ayala tortura Emilia e Alfonso

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano inquietanti episodi su Emilia e Alfonso. I due coniugi Castaneda sono costretti ad affrontare l’ira del generale Pérez Ayala. Quest’ultimo arriva a Puente Viejo dopo la morte di suo figlio, ucciso da Nicolas. Tornando un po’ indietro nel tempo, il fotografo uccide l’uomo che ha messo fine alla vita di Mariana. Dopo ciò viene accusato di omicidio e condannato a morte. Fortunatamente l’Ortuno riesce a fuggire, grazie all’aiuto dei suoi cari. Ed ecco che il generale Pérez Ayala, assetato di vendetta, cerca di scoprire dove si sia nascosto il fotografo. L’uomo è consapevole del fatto che Emilia e Alfonso sanno dove si trova. Pertanto, da qui inizia un vero e proprio calvario per una delle coppie più amate della soap. Senza alcun motivo, il generale rinchiude i due coniugi. nella prigione di Trefacio, un luogo abbandonato che apparteneva all’esercito. Nelle loro rispettive celle, vivono dei momenti di grande paura. Ogni tanto, Pérez Ayala fa visita alla coppia, tentando di scoprire la verità. L’uomo li minaccia, li tiene segregati e li tortura non dandogli neanche del cibo. Le loro condizioni di vita, infatti, diventano estreme.

Il Segreto puntate spagnole: Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo

Alfonso è pericolo, poiché non riesce neanche più a stare in piedi. Ma Pérez Ayala non ha intenzione di fermarsi, deve assolutamente trovare Nicolas per vendicare la morte di suo figlio. Fortunatamente delle guardie decidono di far fuggire i due coniugi Castaneda da Trefacio. La coppia torna a Puente Viejo, ma la loro vita sembra essere inevitabilmente cambiata. Emilia appare diversa e tutti i compaesani sono preoccupati per lei. In particolare, Fe le chiede cosa è accaduto all’interno della prigione. Il generale è arrabbiato per la fuga dei due e così torna a Puente Viejo.

Il Segreto: il generale Pérez Ayala pronto a uccidere Emilia e Alfonso

Il generale Pérez Ayala decide di raggiungere Emilia e Alfonso. L’uomo è furioso ed è disposto a porre fine alla loro vita, proprio per confermare il suo potere nel piccolo paesino spagnolo. Tutti sono corsi intorno ai due coniugi, i quali si ritrovano con diversi fucili puntati contro.