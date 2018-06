Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso commettono un omicidio

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia e Alfonso uccidono il generale Pérez de Ayala

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Emilia e Alfonso diventano due assassini. Scendendo nel dettaglio, i coniugi Castaneda uccidono il generale Pérez de Ayala. Sappiamo che quest’ultimo sta creando non pochi problemi a Puente Viejo. Il suo arrivo corrisponde con l’omicidio commesso da Nicolas. Il fotografo uccide l’assassino di Mariano, giunto nel piccolo paesino spagnolo per il processo. L’uomo non è altro che il figlio del generale, il quale arriva a Puente Viejo per vendicare la sua morte. Fortunatamente Nicolas riesce a sfuggire dalla pena di morte, grazie all’intervento tempestivo dei suoi compaesani. Il generale Pérez de Ayala se la prende subito con Emilia e Alfonso, segregandoli in un vecchio carcere. Qui i due subiscono delle pene, ma riescono a fuggire entrambi in tempo. Dopo la loro fuga, i due coniugi Castaneda decidono di vendicarsi del generale per quanto accaduto all’interno della struttura. I genitori di Matias vogliono passare direttamente all’omicidio di Pérez.

Il Segreto puntate spagnole: il piano di Emilia e Alfonso

Emilia e Alfonso preparano la loro trappola nel bosco. Prima rendono partecipe del loro piano Fe, la quale dà del sonnifero a tutti i militari che seguono il generale. In questo modo, i due coniugi possono mettere fine alla vita di Pérez de Ayala. Ormai non possono più tornare indietro, i genitori di Matias hanno scelto con sicurezza di fare giustizia da soli, a causa di quello che hanno subito. Dopo aver fatto pratica con i coltelli, uccidono il generale, salvando la loro famiglia e tutto Puente Viejo. Infatti, sappiamo che Pérez non si sarebbe mai fermato e avrebbe anche tortutato i familiari della coppia. Dopo aver commesso l’omicidio, Emilia e Alfonso raccontano quanto accaduto a Marcela, Matias e Raimundo, i quali sono già a conoscenza del piano.

Il Segreto: il corpo del generale Pérez de Ayala viene trovato

Ed ecco che accade il colpo di scena. Il corpo del generale Pérez de Ayala viene trovato e tutte le prove sull’omicidio sembrano portare alla colpevolezza Emilia e Alfonso. Ancora la coppia non sa cosa potrebbe accadere, ma sicuramente niente di buono. Sappiamo bene che tutti i segreti vengono sempre a galla a Puente Viejo, ma questa volta i coniugi Casteneda potrebbero rischiare la condanna a morte.