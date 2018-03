Il Segreto anticipazioni spagnole: Dolores si sposa con Tiburcio

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Dolores si innamora di Tiburcio, il matrimonio

Grande sorpresa in casa dei Miranar. Da quando Pedro ha deciso di lasciare Puente Viejo, Dolores non ha mai smesso di pensarlo e di amarlo. In ogni caso, in Spagna sono arrivate cattive notizie. Il buon ex sindaco del piccolo paese è morto. La famiglia dell’uomo è distrutta e si appresta a salutare per l’ultima volta il proprio amato. Intanto, però, nelle settimane precedenti a Il Segreto ha fatto il suo arrivo un uomo di nome Tiburcio. Lui è un ex circense ed ha diversi anni in meno della zia di Onesimo. Il nuovo arrivato e la pettegola della soap opera di Aurora Guerra si piacciono e pian piano si innamorano l’uno dell’altra. In ogni caso, il vicinato non fa altro che puntare il dito contro Dolores.

Il Segreto puntate spagnole: Doleres e Tiburcio si sposano, grande festa a Puente Viejo

Purtroppo e per fortuna, i Miranar ricevono una bruttissima notizia. Pedro è morto. Dopo il funerale, Dolores decide di prendere in mano la sua vita e soprattutto il suo amore nei confronti di Tiburcio. La donna decide così di ufficializzare la sua relazione con l’ex circense e di sposarlo. Hipolito, Gracia e Onesimo non hanno nulla in contrario e dimostrano di essere molto felici per la loro cara. Le nozze vengono celebrate dopo pochi giorni e in Spagna sono andate in onda precisamente il 23 Marzo 2018. Per il grande giorno di Dolores e Tiburcio sono presenti moltissime persone, tutte felici di veder trionfare per una buona volta l’amore vero.

Il Segreto: Dolores e Tiburcio in luna di miele dopo il matrimoni

Dopo il matrimonio, come di consueto, la nuova coppia de Il Segreto si appresta a partire per una meravigliosa luna di miele. Il viaggio di nozze viene infatti regalato da il buon e simpatico Onesimo. In ogni caso, vi comunichiamo che per il matrimonio dei due arriva a Puente Viejo anche la madre di Tiburcio, una donna che non sembra andare affatto d’accordo con Dolores.