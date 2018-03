Il Segreto anticipazioni: Marcela scopre il tradimento di Matias con Beatriz

Anticipazione Il Segreto: Marcela scopre che Matias l’ha tradita con Beatriz

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Marcela scopre il tradimento di Matias con Beatriz. La figlia di Paco si trova, finalmente, di fronte alla verità, origliando una conversazione. L’unica con cui riesce a parlarne è Adela. Ricordiamo che Matias ha iniziato a vedersi con Beatriz per qualche tempo, mentendo a sua moglie. Quest’ultima è corsa a cercarlo, temendo che il Castaneda potesse trovarsi in difficoltà a causa di un temporale. La sua ricerca l’ha portata a finire incastrata sotto un albero. Quanto accaduto porta Matias a provare dei forti sensi di colpa. Infatti, il giovane Castaneda arriva anche a confessare la sua relazione clandestina a Emilia e Alfonso. Mentre quest’ultimi cercano di riportare sulla retta via il figlio, Beatriz continua a cercare un confronto con il suo amato. Ma vi anticipiamo che Matias decide di essere fedele alla moglie, rinunciando per sempre al suo amore con la Dos Casas. Nonostante ciò, Marcela viene messa di fronte alla verità.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela nel dolore si confida solo con Adela

Marcela ascolta una conversazione molto importante, origliando di nascosto. In questo modo riesce ad arrivare finalmente alla verità. Infatti, la figlia di Paco scopre che Matias l’ha tradita con Beatriz. Questa notizia la porta a provare un dolore immenso. Nonostante ciò, non riesce a parlarne con i due amanti, prefendo mantenere il silenzio. Marcela si chiude in se stessa, dimostrando di stare molto male. L’unica persona con cui riesce a parlare di questa sua scoperta è Adela. La maestra di Punte Viejo cerca, a questo punto, di risollevare l’animo della giovane e di darle il giusto consiglio.

Il Segreto anticipazioni: Matias chiude con Beatriz, Marcela ascolta il consiglio di Adela

Adela sta accanto a Marcela, consigliandole di lottare per il suo matrimonio. In particolare, la compagna di Carmelo le suggerisce di non restare in silenzio di fronte alla scoperta del tradimento del marito. Inoltre, le consiglia di salvare l’amore che prova nei confronti di Matias. Intanto, dalle anticipazioni sappiamo che Beatriz è costretta ad allontanarsi dal Castaneda e si avvicina inevitabilmente ad Aquilino. Da qui un forte colpo di scena coinvolge anche Marcela.