Il Segreto anticipazioni: le seconde nozze di Matias e Marcela

Anticipazione Il Segreto: Matias e Marcela si sposano di nuovo nel bosco

Nelle prossime puntate de Il Segreto, i telespettatori vedranno Matias e Marcela sempre più uniti. Ma prima ancora, la dolce Del Mulino si sente costretta a lasciare il Castaneda libero di vivere la sua storia con Beatriz. Scendendo nel dettaglio, Aquilino porta con sé con la forza la Dos Casas nella capanna. Matias assiste alla scena e decide di seguirli, per mettere in salvo la giovane. A salvare entrambi ci pensa, però, Marcela. Quest’ultima con un fucile si reca alla capanna per salvare suo marito. Dopo ciò, la Del Mulino si rende conto che Matias potrebbe ancora essere innamorato con Beatriz. Rivela questo suo timore solo ad Adela. Dopo la loro conversazione, Marcela decide di fuggire. Proprio in questa occasione, Beatriz cerca di approfittare del momento per riconquistare il cuore del Castaneda. Ma ecco che Matias conferma, ancora una volta, alla Castaneda di voler stare insieme alla moglie. Così, la giovane Dos Casas si ritrova a dover mettersi da parte.

Anticipazioni Il Segreto: Matias prende una scelta importante per Marcela

Beatriz deve, dunque, accettare la decisione presa da Hernando e Camila. I due coniugi vogliono lasciare Puente Viejo, per iniziare una nuova vita dopo tutti i problemi vissuti con il Los Manantiales e Aquilino. Intanto, dopo costanti ricerche, Matias riesce a ritrovare Marcela. Quest’ultima confessa finalmente di sapere della relazione segreta che lui ha mandato avanti con Beatriz. Il figlio di Emilia e Alfonso è costretto ad ammettere le sue colpe, ma rivela anche che è lei la donna che vuole al suo fianco. Il Castaneda riesce a stupire Marcela con una bellissima dichiarazione d’amore. I due tornano così a casa insieme. La coppia inizia ad essere finalmente felice insieme e si preparano all’arrivo del loro figlio. Ed ecco che Matias prende una decisione importante.

Il Segreto anticipazioni: le promesse d’amore di Matias e Marcela

Per rimediare agli errori commessi con Marcela, Matias sceglie di farle una sorpresa. Con l’aiuto di Emilia, il Castaneda prepara un altarino nel bosco, allestito sulle rocce. Qui le chiede di rinnovare i voti nuziali e di ricominciare da zero. Ovviamente la Del Mulino appare felicissima di fronte a questa proposta. Commossa, giura di non essersi mai pentita di averlo sposato. Un romantico momento che prende il posto del matrimonio vissuto un po’ con la tristezza per Matias. Marcela lancia il suo bouquet, mettendo così alle spalle il passato.