Il Segreto anticipazioni: la figlia di Julieta muore per colpa di Prudencio

Anticipazione Il Segreto: Prudencio e Mauricio incendiano la casa di Julieta, dove c’è Ana

L’arrivo di Julieta a Puente Viejo porta aria nuova ne Il Segreto. La trama della soap spagnola si arricchisce con nuovi colpi di scenal. La Uriarte entra subito nel cuore dei due fratelli, Saul e Prudencio. Non accade lo stesso con Donna Francisca. Infatti, la bella Julieta sembra ricordare in tutto e per tutto la nostra Pepa. Ricordiamo molto bene i molteplici scontri tra la Montenegro e la levatrice. Ed ecco che presto i telespettatori vedranno la Uriarte scontrarsi con Donna Francisca. Intanto, Prudencio di dimostra molto geloso di Saul, il quale sembra avvicinarsi sempre di più alla nuova arrivata. Ed ecco che il giovane inizia a giocare sporco contro Julieta, per cui prova un grande interesse. Donna Francisca si rende conto che in alcune sue abitazioni in paese vivono diversi sfollati, tra questi anche la Uriarte insieme alla nonna e alla figlia Ana. Nessuno sembra essere disposto ad abbandonare le case di cui si sono impossessati abusivamente. Pertanto, Prudencio suggerisce un piano alla Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: la figlia di Julieta muore

Stando alle anticipazioni, Donna Francisca accetta il piano di Prudencio. Quest’ultimo propone di incendiare la abitazioni occupate abusivamente. Ovviamente la Montenegro non si fa invadere dai dubbi e dà la sua approvazione a questo piano. Prudencio travolge con sé anche Mauricio, il quale lo aiuta a mettere tra le fiamme la casa della Uriarte. Ana, la figlia di Julieta, ha la febbre alta e si trova nell’abitazione. La piccola non riesce ad abbandonare la dimora a causa della debolezza. Purtroppo, vi anticipiamo che la figlia di Julieta muore. Ana inala il fumo delle fiamme e perde la vita.

Il Segreto anticipazioni: la morte della figlia di Julieta, i sensi di colpa di Prudencio e Mauricio

Julieta non può aiutare la sua bambina visto che si trova a La Puebla con Saul e non sa cosa sta accadendo a casa. Una terribile notizia quella della morta della piccola innocente, che a causa del piano di Prudencio muore. Il fratello di Saul non è a conoscenza della presenza della bambina in casa e neanche Mauricio, tanto che i due iniziano a nutrire forti sensi di colpa. Ma nessuno, tranne Francisca. sa che gli autori del delitto sono loro. Infatti, Prudencio continua ad avvicinarsi a Julieta, al punto che la convince a prendere un’importante decisione.