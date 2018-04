Il Segreto anticipazioni: incontri clandestini tra Beatriz e Aquilino

Anticipazione Il Segreto: Beatriz fa l’amore con Aquilino

Nelle prossime puntate de Il Segreto, iniziano deli incontri clandestini tra Beatriz e Aquilino. La giovane Dos Casas comprende che ormai Matias ha scelto di essere fedele a Marcela. La sofferenza di Beatriz per questo amore impossibile la porta ad avvicinarsi sempre di più al socio di suo padre. Sappiamo bene che Aquilino è molto più grande della Dos Casas, è sposato e ha anche dei figli. Tale situazione, però, non riesce a fermare la giovane, la quale si getta tra le sue braccia. Stando alle anticipazioni, Beatriz vede l’album di nozze di Matias e Marcela. Proprio questo episodio scatena nella figlia di Hernando la voglia di vivere una nuova storia d’amore e di cercare rifugio tra le braccia di un altro uomo. Ancora la Dos Casas non sa che Aquilino diventa la causa dei guai della sua famiglia. Infatti, gli scopi dell’uomo sono molto oscuri e vanno contro gli affari di Hernando.

Anticipazioni Il Segreto: Beatriz cade nella trappola di Aquilino per dimenticare Matias

Aquilino e Beatriz fanno l’amore. Il socio di Hernando porta la giovane in una casetta, acquistata appositamente per i loro incontri clandestini. I due iniziano ad incontrarsi nella casetta, proprio per stare lontani dagli occhi indiscreti. Questo porta all’inizio di una serie di incontri clandestini tra Beatriz e Aquilino. Quest’ultimo, sebbene sia sposato e abbia dei figli, non riesce a nascondere la forte attrazione che prova nei confronti della giovane Dos Casas. La figlia di Hernando, vedendo ormai distante il suo Matias, decide di cedere al corteggiamento dell’uomo. Il futuro, però, non è molto roseo. Infatti, Aquilino ha intenzione di rovinare la famiglia Dos Casas proprio attraverso la fragilità di Beatriz.

Il Segreto anticipazioni: Aquilino sfrutta la fragilità di Beatriz

Beatriz sembra ormai essere caduta nella trappola di Aquilino. Mentre Matias inizia una nuova vita con Marcela restandogli fedele, ecco che la Dos Casas si lascia andare definitivamente con il socio di Hernando. Ma le anticipazioni rivelano che Beatriz ad un certo punto non è più disposta a incontrarsi clandestinamente con Aquilino. Quest’ultimo reagisce male e a fermarlo ci pensano Matias e Marcela. Inoltre, l’uomo arriva a complicare sempre di più la situazione economica della famiglia Dos Casas.