Il Segreto anticipazioni: Francisca terrorizza Candela, Raimundo interviene

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca minaccia Candela

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Candela viene terrorizzata ancora da Donna Francisca. Questa volta la dark lady di Puente Viejo riesce a far cadere nel panico la dolce pasticcera. Ricordiamo che l’astio tra la Montenegro e Candela è iniziato diverso tempo fa. Infatti, la Menzibal era sua nuora, avendo una relazione con Tristan. I due si sono anche sposati. Purtroppo, il Castro ha perso la vita proprio poco dopo aver detto il suo sì alla pasticcera. Quest’ultima è riuscita ad andare avanti, innamorandosi di Severo, grande nemico di Donna Francisca. Dopo essersi sposati e avere avuto un figlio, Candela e Severo devono ancora affrontare l’ira della dark lady. La Montenegro nota il ritorno della dolce pasticcera a Puente Viejo. Ovviamente non prende bene la notizia, soprattutto perché era convinta che fosse morta. Invece sia lei che il piccolo Carmelito sino ad ora si sono nascosti dall’ira di Cristobal.

Anticipazioni Il Segreto: Candela vuole lasciare Puente Viejo, Severo fa la guerra a Donna Francisca

Candela scopre della distruzione de La Quinta e subito mostra le sue perplessità a Severo. In particolare, la pasticcera chiede al marito di iniziare una nuova vita lontano da Puente Viejo e così anche da Donna Francisca. In realtà, il Santacruz ha scelto di far diventare Carmelo il sindaco del paese proprio per fare la guerra alla Montenegro. Candela si mostra impaurita di fronte a quanto è accaduto durante la sua assenza e vedendo ciò che sta succedendo negli ultimi tempi. Pertanto, la pasticcera ribadisce al marito la sua volontà di lasciare il piccolo paese spagnolo. Ma Severo, sebbene affermi di doversi prendere del tempo per decidere, sceglie di combattere contro Donna Francisca.A questo punto, Candela sceglie di restare a Puente Viejo con Carmelito e a fianco di suo marito.

Il Segreto anticipazioni: Candela terrorizzata da Francisca, l’intervento di Raimundo

Ed ecco che la Montenegro non si lascia sfuggire l’opportunità di vedere la pasticcera terrorizzata. Infatti, Donna Francisca si reca alla pasticceria dove minaccia Candela di fare del male sia a lei che a Severo. Inoltre, la dark lady ammette che Carmelito è un bambino sfortunato, visto che è nato in una famiglia povera. Ricordiamo che il Santacruz ha perso i suoi averi proprio a causa della Montenegro e ora, insieme alla sua famiglia, è costretto a vivere nei locali sopra la pasticceria. Intanto, Raimundo viene a sapere delle minacce rivolte a Candela e chiede alla compagna di non infastidirla più. Vi anticipiamo che i problemi per Severo e Candela non finisco qui.