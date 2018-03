Il Segreto anticipazioni: Francisca paga il funerale di Ana, Julieta scompare

Anticipazione Il Segreto: il gesto di Francisca per il funerale di Ana, Julieta fugge via

Nelle prossime puntate de Il Segreto, mentre Francisca decide di fare un gesto per il funerale di Ana, Julieta scompare. La nuova arrivata non riesce più a trattenere il dolore per la morte di sua figlia. Ricordiamo che quest’ultima perde la vita a causa di un incendio appiccato da Prudencio e Mauricio. I due non sanno che all’interno della casa di Julieta si trovi la bambina, la quale non riesce a fuggire poiché ha la febbre. L’idea di provocare tale incendio proviene proprio da Prudencio. Quest’ultimo propone a Donna Francisca di mettere fuoco alle sue abitazioni di Puente Viejo, dove diversi abitanti vivono abusivamente. Tra questi vi è anche Julieta. Mentre Prudencio e Mauricio iniziano a provare dei forti sensi di colpa per la morte di Ana, ecco che iniziano i preparativi per il funerale. Julieta decide di fuggire e fa perdere le sue tracce. Consuelo si ritrova sola a dover affrontare questo terribile momento e ad aiutarla ci pensa proprio Donna Francisca.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca aiuta Consuelo, i sensi di colpa di Julieta

Donna Francisca decide di aiutare economicamente Consuelo per il funerale di Ana. Un gesto inaspettato, visto le discussioni che la Montenegro ha avuto con Julieta. Solitamente la Montenegro non prova dispiacere per la morte di coloro che non fanno parte della sua vita. Infatti, il suo gesto ha uno scopo preciso, ovvero quello di deviare i sospetti per un suo possibile coinvolgimento nell’incendio. Intanto, Julieta continua a soffrire profondamente per la morte di sua figlia. La donna si sente in colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia. Ricordiamo che durante l’incendio Julieta si trova a La Puebla insieme a Saul, per comprare delle medicine per Ana.

Il Segreto anticipazioni: Julieta lascia Puente Viejo

La morte di Ana devasta tutto il piccolo paese di Puente Viejo. Non solo: Saul si preoccupa per la scomparsa di Julieta, la quale non lascia alcuna traccia di sé. In realtà, sappiamo che la donna si trova nel bosco, poiché sceglie di trascorrere alcuni giorni da sola lontana da tutti.