Il Segreto anticipazioni: Francisca ha un ictus, Saul cacciato dalla villa

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca ha un ictus dopo un litigio con Saul

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Saul si ritrova di fronte ad una scelta difficile: stare dalla parte di Julieta o della Montenegro. Proprio quest’ultima ha chiesto al suo protetto di prendere una decisione al riguardo. In questa occasione, Donna Francisca ha un ictus. La dark lady di Puente Viejo non va d’accordo con la nuova arrivata e non appena sa che si sta frequentando con Saul perde la testa. A darle questa notizia è Prudencio, il quale sembra essersi anche lui invaghito di Julieta. Raimundo tenta di calmare la sua amata, senza alcun risultato. Così, Francisca affronta Saul, che le rivela di essere innamorato della giovane. In questo modo per la dark lady sembra di tornare indietro nel tempo, quando Tristan, Soledad e Bosco si innamorono della persona, secondo lei, sbagliata. Tra Francisca e Saul prende inizio un litigio molto acceso che porta a delle gravi conseguenze. Dopo qualche minuto dalla discussione, Raimundo corre a cercare i due fratello Ortega per prestare aiuto a Francisca, colpita da un malore.

Anticipazioni Il Segreto: Saul sceglie Julieta, Donna Francisca immobilizzata

Donna Francisca ha un ictus, è questo ciò che rivela il dottor Zabaleta dopo averla visitata. Alla dark lady viene consigliato il ricovero in una clinica, visto che la parte sinistra del suo corpo è rimasta immobilizzata. Saul inizia, così, ad avvertire dei profondi sensi di colpa. Ed ecco che, stando alle anticipazioni, l’Ortega e Julieta scelgono di fingere di aver concluso la loro relazione, per non creare altri problemi alla Montenegro. Ma ormai tra Francisca e Saul si è creata una rovinosa frattura. L’Ortega decide di essere sincero con la dark lady di Puente Viejo, tanto che le dichiara di voler continuare a stare accanto a Julieta. Ovviamente Donna Francisca va su tutte le furie di fronte a questa rivelazione e prende una decisione molto importante.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca sfratta Saul dalla villa

La Montenegro decide di cacciare dalla sua tenuta Saul. Prudencio continua a vivere alla villa, mentre il fratello è costretto a cercare un’altra abitazione. Il giovane chiede aiuto a Emilia e Alfonso che gli offrono una stanza nella pensione. I due coniugi sanno, però, che potrebbero avere delle ripercussioni da parte di Francisca. Ma ecco che Saul inizia a farsi delle domande su Julieta. Tra i due nasce una storia d’amore tormentata, simile a quella vissuta da Tristan e Pepa.