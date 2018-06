Il Segreto anticipazioni dall’11 al 15 giugno: Emilia e Julieta eroine

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Emilia e Julieta aiutano Rosa, Prudencio bacia la Uriarte

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che una donna, che si chiama Rosa, maltrattata continuamente dal marito scompare. Emilia e Julieta riescono a salvarle la vita, quando è sul punto di gettarsi da un precipizio. Le due le promettono aiuto. La Uriarte decide di ospitare lei e le sue figlie a casa sua. Intanto, Adela ha un’idea su come poter risolvere questa situazione. La maestra di Puente Viejo vuole far costruire una casa per Rosa su un terreno che appartiene al Comune. Raimundo vuole aiutare Julieta a dare una sistemazione a Rosa e le rivela che Donna Francisca ha in mente una vendetta. La Montenegro riesce a convincere Saul a prendere parte al suo piano di far saltare la diga, per vendicarsi con Carmelo e Severo. Prudencio bacia Julieta, dopo aver saputo del litigio di quest’ultima con il fratello. La Uriarte è sconvolta per quanto accaduto e si reca nel posto dove incontra sempre il suo amato. Qui becca Saul mentre nasconde la dinamite.

Il Segreto anticipazioni: il doppio gioco di Prudencio, Saul non fa saltare in aria la diga

Julieta scopre, dunque, il piano di Donna Francisca e cerca di convincere l’Ortega a non commettere questo errore. La giovane Uriarte riesce nel suo intento e Saul confessa a Donna Francisca di aver deciso di non attivare gli esplosivi. Dopo ciò, la informa di avere in mente un altro piano. Nel frattempo, Prudencio continua a fare il doppio gioco con Julieta. Temendo che Donna Francisca possa prendersela con lui, il giovane Ortega rivela alla dark lady di voler insegnare alla Uriarte a leggere e a scrivere per tenerla sotto controllo da vicino. Intanto, Dolores appare particolarmente interessata a Tiburcio, il forzuto del circo, con cui inizia a crearsi un legame importante.

Anticipazioni Il Segreto: Candela costretta a ospitare Venancia

Venancia chiede aiuto a Don Berengario e Don Anselmo per riuscire ad avere il perdono da Candela. I suoi tentativi si rivelano vani e così cerca di raggiungere il suo obbiettivo parlandone con Severo, ma prima di salutarlo accusa un malore. La pasticcera è costretta a ospitare l’ex suocera, la quale ha un attacco di cuore. Candela, però, è convinta che Venancia stia fingendo. La moglie di Severo chiede poi a Marcela di assistere la donna, ma il Santacruz non è d’accordo. Nonostante ciò, la pasticcera resta ferma nella sua scelta. Dopo aver ascoltato la conversazione tra i due coniugi, Venancia decide di tornare alla locanda di Emilia.