Il Segreto anticipazioni dal 4 all’8 giugno: il gesto estremo di Saul

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Julieta scopre Saul mentre nasconde la dinamite

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che, durante la prossima settimana, Saul è ancora arrabbiato con Carmelo e Severo per il loro piano di vendetta contro Donna Francisca. L’Ortega è pronto a tutto pur di dimostrare la sua lealtà alla Montenegro, la persona che ha accolto sia lui che suo fratello. Il giovane sta per commettere un’azione molto grave. La dark lady di Puente Viejo gli chiede di aiutarla a far saltare in aria la diga per contrastare i lavori di Carmelo. Intanto, Prudencio si avvicina a Julieta, screditando Saul. La Uriarte chiede al ragazza di insegnarle a leggere e a scrivere. La giovane litiga con Saul e poi ne parla con Prudencio, che fraintende il tutto e la bacia. Sconvolta, Julieta va nel luogo dove si incontra sempre con Saul. Qui scopre quest’ultimo mentre nasconde la dinamite per far saltare la diga.

Il Segreto anticipazioni: Venancia chiede il perdono di Candela

Nel piccolo paesino spagnolo fa il suo ingresso Venancia, l’ex suocera di Candela. La donna chiede perdono alla pasticcera, dichiarando che questi sono gli ultimi suoi giorni di vita, visto che è gravemente malata. La moglie di Severo, però, le rinfaccia tutte le pene che ha subito quando era sposata con suo figlio, ricordandole che non ha mai ricevuto difese da parte sua. Venancia chiede aiuto a Don Berengario e Don Anselmo per avvicinarsi a Candela. Infatti, la nuova arrivata vorrebbe ottenere il perdono della sua ex nuora, poiché ha uno scopo ben preciso. Anche i tentativi dei due preti si rivelano inutili e così l’ex suocera della pasticcera si rivolge a Severo. Prima di salutarlo accusa anche un malore.

Anticipazioni Il Segreto: Adela confusa, arriva a Puente Viejo il circo

Adela preparare il suo matrimonio insieme alle amiche. La maestra di Puente Viejo, però, pensa ancora al momento in cui Carmelo le ha confessato di aver ucciso suo marito. Dolores continua il suo lutto per la richiesta di divorzio inviata da Pedro. Tutti in paese tentano di aiutarla a riprendersi, ma inutilmente. A Puente Viejo arriva il circo e tutti gli abitanti sono felici di accoglierlo. La madre di Hipolito, però, va su tutte le furie quando l’uomo forzuto la solleva davanti a tutti in piazza.