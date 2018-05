Il Segreto anticipazioni dal 29 all’1 maggio: è scontro tra Carmelo e Saul

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Saul affronta Carmelo, Raimundo deluso da Severo

Nelle prossime puntate de Il Segreto, dopo aver parlato con Severo e Carmelo, i braccianti presentano le loro dimissioni a Mauricio. Raimundo scopre che i due hanno tramato contro Donna Francisca, quando quest’ultima non poteva difendersi. per questo motivo va su tutte le furie. Julieta è contraria alla decisione presa dal sindaco di costruire una diga e di assumere gli uomini che lavoravano per Saul. L’Ortega è profondamente arrabbiato con Carmelo e corre ad affrontarlo. I due hanno uno scontro molto acceso, fortunatamente arriva Raimundo, che riesce a placare gli animi. Ormai l’Ulloa ha compreso che Severo e il sindaco non faranno un passo indietro e continueranno con la loro vendetta contro la Montenegro. Ad abbracciare la causa di Donna Francisca ci pensa anche Julieta, la quale vuol vedere Saul completare il progetto di Tristan per riuscire finalmente a vivere il loro amore. Nel frattempo, Donna Francisca esce dall’ospedale e torna alla Villa. La Montenegro è determinata a vendicarsi contro Severo e Carmelo.

Il Segreto anticipazioni: Carmelo e Adela annunciano le loro nozze, arriva l’ex suocera di Candela

La maetrina di Puente Viejo comprende di voler sposare Carmelo e così lo porta al punto di farle nuovamente la proposta di matrimonio. Adela e Carmelo annunciano a tutti i loro amici che presto si sposeranno. La maestra chiede il consenso del figlio Ulpiano per sposarsi e il giovane accetta. Nel frattempo, Severo fa un regalo al suo amico, il quale si rende conto della grande amicizia che c’è tra loro. Il Santacruz e Candela ormai sono ai ferri corti e il primo inizia a preoccuparsi. I due, in seguito, riescono a riappacificarsi. Intanto, in pasticcera arriva Venancia, l’ex suocera di Candela. L’accoglienza, però, è glaciale.

Anticipazioni Il Segreto: le seconde nozze di Matias e Marcela

Saul chiede a Julieta di troncare la sua amicizia con Prudencio. Ma quest’ultimo, intanto, continua a screditare il fratello di fronte alla Uriarte. Matias fa una straordinaria sorpresa a Marcela, con cui rinnova le promesse nuziali con l’aiuto di Emilia. Dolores è distrutta dal dolore per il divorzio da Pedro, tanto che piange tutto il giorno vestita da lutto. Gracia chiede così aiuto a Don Berengario e Don Anselmo. Tutti in paese cercano di far tornare il sorriso alla proprietaria dell’emporio, ma senza successo. La donna, intanto, fa testamento sicura di voler morire.