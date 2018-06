Il Segreto anticipazioni dal 25 al 29 giugno: Francisca caccia Saul

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca caccia dalla tenuta Saul, Ulpiano e la vendetta contro Carmelo

Le anticipazioni dal 25 al 29 giugno de Il Segreto rivelano che Prudencio mostra sempre di più la sua gelosia nei confronti di Julieta e Saul, tanto che confessa a Donna Francisca che i due stanno insieme. La dark lady di Puente Viejo non prende per nulla bene e dà un ultimatum al maggiore dei fratelli Ortega. Quest’ultimo deve decidere se restare alla Villa o continuare la sua relazione con Julieta. Saul sceglie di seguire l’amore e Donna Francisca è costretta a cacciarlo dalla casona. Il giovane Ortega va a vivere alla locanda di Emilia e Alfonso. Ulpiano vuole vendetta nei confronti di Carmelo. Infatti, vedremo il figlio di Adela prendere una decisione importante: vendicare il padre uccidendo il sindaco. Il giovane rivela alla madre che tornerà a casa solo se l’uomo se ne andrà. La donna si fa coraggio e tenta di spiegare al ragazzo la verità sulla morte del padre. Ulpiano, però, non intende cambiare la sua idea su Carmelo.

Il Segreto anticipazioni: Ulpiano vuole uccidere Carmelo, Candela si ricrede su Venancia

Il figlio di Adela si presenta, dunque, di fronte al sindaco, minacciandolo con una pistola. Pur di sistemare la situazione, l’amico di Severo promette che lascerà Puente Viejo e sua madre. Adela si sente così costretta ad annullare le nozze con Carmelo, ma Don Anselmo decide di intervenire per far convolare i due a nozze, facendo un discorso a Ulpiano. Intanto, il sindaco chiede a Julieta di diventare consigliere comunale. La ragazza, però, non accetta l’incarico. Candela appare distrutta e non riesce più a sostenere la presenza di Venancia. La pasticcera, dopo qualche giorno, inizia a ricredersi sull’ex suocera, la quale si comporta nel migliore dei modi. La moglie si Severo non sa ancora cosa ha in mente di fare Venancia!

Anticipazioni Il Segreto: Dolores non può fare a meno di Tiburcio, Hipolito infastidito

Dolores scopre che il circo sta per lasciare Puente Viejo e questo la rattrista, in quanto Tiburcio è riuscita a farla sorridere dopo tanto dolore. Intanto, Hipolito non accetta l’attrazione che c’è tra Dolores e Tiburcio. Il marito di Gracia avverte la madre, facendole capire che sta facendo scandalo in paese.