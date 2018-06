Il Segreto anticipazioni dal 18 al 22 giugno: l’ira di Francisca

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca contro Julieta e la sua vendetta contro Carmelo

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana Donna Francisca minaccia Julieta, ma quest’ultima non si lascia intimidre. Raimundo prova a convincere la Montenegro a lasciare in pace la giovane e di permetterle di costruire la casa per Rosa. Ma la dark lady di Puente Viejo non ha intenzione di lasciar perdere e furiosa chiedere a Mauricio di risolvere questa situazione in qualunque modo. Intanto, tutto il paese aiuta senza sosta Julieta a terminare l’abitazione di Rosa. Accade, però, un imprevisto e quando tutto sembra andare storto, Julieta trova la giusta soluzione. A Puente Viejo torna Ulpiano, il quale intende dare una mano ad Adela con i preparativi del matrimonio. Tutto il paese lo accoglie a braccia aperte. Il ragazzo è convinto di avere un appuntamento con una bella ragazza del posto, Sandra, ma in realtà ad attenderlo c’è Donna Francisca. La dark lady gli rivela una verità sconvolgente. La Montenegro confessa a Ulpiano che Carmelo ha ucciso suo padre. Sia il sindaco che Adela confermano le parole di Francisca e il giovane va a stare da Matias e Marcela.

Il Segreto anticipazioni: Dolores attratta da Tiburcio, Venancia sviene

Dolores è particolarmente attratta da Tiburcio e inizia a civettare con lui, lasciando senza parole Hipolito. La donna inizia a uscire un po’ troppo spesso, rientrando la sera tardi. Il figlio le chiede spiegazioni, vedendola andare sempre al circo, ma lei si arrabbia e gli risponde in malo modo. Marcela chiede a Severo di convincere Candela a perdonare Venancia. Quest’ultima decide di lasciare il paesino spagnolo e il Santacruz le offre del denaro per permetterle di andare avanti. La pasticcera va a salutarla, ma hanno una discussione, durante la quale Venancia sviene. Questo costringe Candela a fare un passo indietro, che la porta a vivere momenti dolorosi.

Anticipazioni Il Segreto: Saul messo di fronte a una scelta importante

Saul torna a Puente Viejo e raggiunge subito Julieta. Mentre i due innamorati si baciano, Prudencio li osserva di nascosto. Il giovane scopre così che il fratello sta ancora insieme alla Uriarte, ma decide di non rivelarlo a Donna Francisca. A dire la verità su questa relazione ci pensa lo stesso Saul, che affronta la dark lady. Quest’ultima, però, lo mette di fronte a una scelta importante: o lascia Julieta o va via dalla Villa. Nel frattempo, alla tenuta della Montenegro arrivano Graciano Larraz e i suoi braccianti, per sostituire gli operai andati via.