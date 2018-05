Il Segreto anticipazioni: Camila dice addio a Nicolas, il dettaglio inaspettato

Anticipazione Il Segreto: Camila dice addio a Nicolas

Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo all’addio tra Nicolas e Camila. Come vi abbiamo già rivelato, la famiglia Dos Casas lascia Puente Viejo. Hernando decide di voltare pagina e di raggiungere la Cecoslovacchia, dove prenderà in gestione un’altra azienda. Ormai Aquilino sembra aver preso il sopravvento sul Los Manantiales. Infatti, il Benegas è riuscito a conquistare il 51 % dell’azienda di Hernando. Quest’ultimo non può fare nulla per impedire il peggio. I rapporti tra i due si distruggono completamente quando Aquilino tenta di abusare di Beatriz. A fermarlo ci pensa Marcela, la quale gli punta contro un fucile. La giovane riesce a mettere in salvo sia la Dos Casas che Matias. Non appena Hernando viene a sapere quanto accaduto, decide di affrontare apertamente Aquilino. Tra i due c’è un forte scontro, che viene concluso grazie all’intervento di Camila. A questo punto, il Dos Casas non pensa ad altro che vendicarsi. Per tale motivo, sceglie di denunciare il suo collega. Ma il Benegas riesce a impedire il tutto, ricattando Hernando. Così, la famiglia Dos Casas decide di mettersi alle spalle questa vita e di lasciare Puente Viejo. Salutano tutti i loro amici e, in particolare, l’addio di Camila e Nicolas apre nuove speranze.

Anticipazioni Il Segreto: la confessione inaspettata di Camila a Nicolas

Camila dice addio a Nicolas. La moglie di Hernando è pronta a lasciare Puente Viejo. La famiglia Dos Casas deve raggiungere la Cecoslovacchia in gran segreto, proprio per non allarmare Aquilino. Nonostante ciò, decide comunque di salutare tutti i loro amici. Inaspettatamente Camila rivela a Nicolas di aver sempre saputo dell’amore che lui nutre nei suoi confronti. Dopo ciò, lo ringrazia per tutto l’aiuto che ha offerto a lei e alla sua famiglia. Non solo, la Valdesalce ci tiene anche a sottolineare il grande rispetto che Nicolas le ha portato, sebbene provasse dei sentimenti per lei.

Il Segreto anticipazioni: l’addio della famiglia Dos Casas a Puente Viejo

Camila e Nicolas si lanciano sguardi importanti durante i saluti. I due si dicono addio amichevolmente, ma l’Ortuno continua ad amare la Valdasalce sempre in silenzio. Il loro gioco di sguardi apre nuove speranze nei telespettatori. Infatti, da qui potremo iniziare a sperare in un ritorno della famiglia Dos Casas o anche solo quello di Camila. Ricordiamo anche che Beatriz, prima di partire, promette che un giorno tornerà per dividere Marcela e Matias.