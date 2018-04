Il figlio di Franco e l’ex di Paola al Grande Fratello? La verità a Mattino 5

Grande Fratello, il figlio di Franco Terlizzi e l’ex di Paola di Benedetto nella Casa?

Il figlio di Franco Terlizzi e l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto sarebbero pronti ad approdare al Grande Fratello. Domani il noto reality prende inizio con il ritorno di Barbara D’Urso alla conduzione. Federica Panicucci non può fare a meno di chiedere ai due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi delle conferme su Michael e Matteo Gentili. Il primo è il figlio di Franco. Il pubblico ha avuto modo di conoscerlo in questi mesi. Il giovane ha sempre preso le difese del padre, andando come ospite nei programmi televisi. È riuscito ad attirare l’attenzione, soprattutto quella delle donne. Infatti, i telespettatori si aspettavano di vederlo come nuovo tronista di Uomini e Donne. Eppure pare che Michael sia pronto a prendere parte alla nuova edizione del noto reality, che vede come concorrenti persone non note nel mondo dello spettacolo. Insieme a lui dovrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia, Matteo, ex fidanzato di Paola. Anche lui si è fatto notare durante l’Isola, prendendo parte a Pomeriggio 5. In questo caso, la Di Benedetto rivela che c’è la possibilità di vederlo domani varcare la porta della nota Casa.

Il figlio di Franco nuovo concorrente al Grande Fratello? Anche l’ex di Paola pronto a entrare nella Casa

Franco Terlizzi rivela di voler vedere il figlio Michael prendere parte alla nuova edizione del reality. Per lui sarebbe un ottimo modo di farsi conoscere e di far notare la sua bontà. Infatti, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ci tiene a precisare che il ragazzo è una persona molto buona e questa potrebbe essere una grande occasione per lui. Franco, inoltre, dichiara che nel caso in cui il figlio dovesse approdare nella Casa sarebbe felicissimo. La Panicucci chiede, dunque, se ci sono conferme, ma il Terlizzi resta sul vago e ammette che c’è questa possibilità. Stesso discorso per Matteo, l’ex fidanzato di Paola, un probabile concorrente anche lui. La Di Benedetto confessa di non aver pienamente apprezzato il suo comportamento durante la sua permanenza sull’Isola. “Penso abbia voluto giocarci un attimo”, rivela. Nonostante ciò, ammette che sarebbe contenta di vederlo mettersi in gioco.

Grande Fratello, Micheal e Matteo due probabili concorrenti

Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire se Michael e Matteo diventeranno nuovi concorrenti del Grande Fratello. Ancora niente è sicuro. Sebbene sia Franco che Paola siano sembrati vaghi, pare proprio che i due approderanno nel reality. Solo domani i telespettatori avranno la possibilità di conoscere tutti coloro che entreranno nella Casa. A quanto pare, alcuni di loro hanno già conosciuto la televisione. In questi ultimi giorni, si è parlato anche della possibile partecipazione del marito di Eva Henger.