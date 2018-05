Il capitano Maria, anticipazioni: un mistero dietro la morte di Guido

Il capitano Maria: anticipazioni seconda puntata

L’amatissima attrice spagnola Vanessa Incontrada torna su Rai Uno in Il capitano Maria. Al suo fianco un altro volto noto delle fiction Rai l’attore di Canelli Andrea Bosca. Insieme a loro anche Giorgio Pasotti e Carmine Buschini, che molti conoscono come il leader di Braccialetti Rossi. Cosa succederà nella seconda delle quattro puntate della nuova serie televisiva della Rai ambientata in Puglia? Dopo aver conosciuto i protagonisti nella prima puntata, nella seconda vedremo alcuni sviluppi nelle loro storie. Maria Guerra (Vanessa Incontrada), dopo aver deciso di tornare in Puglia per allontanare la figlia più grande da brutte compagnie, continuerà ad indagare sul l’attento sventato nella prima puntata. Chi è il mandate? Le anticipazioni ci rivelano che il capitano e il suo braccio destro Enrico Labriola concentreranno le loro energie su una hacker.

Il capitano Maria: la protagonista chiede aiuto a una veggente

Le anticipazioni ci rivelano anche che il capitano Maria, convinta che il marito dieci anni prima non sia morto in circostanze naturali, inizierà ad indagare per scoprire indizi che possano aiutarla a scoprire la verità. Cercherà aiuto anche da una veggente che le rivelerà che dietro la morte del marito Guido si nasconde un inquietante segreto. Intanto, proseguono le indagini sul Patriarca. La hacker ha scoperto che dietro la morte dei suoi genitori c’è un traffico tra il Patriarca e una multinazionale. Enrico Labriola, interpretato da Andrea Bosca, esperto di informatica, sospetta che la ragazza che si nasconde dietro il pc possa aiutarli nelle indagini. Nel frattempo, morirà il boss Vito Patriarca.

Il capitano Maria: quando andrà in onda la seconda puntata?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata de Il capitano Maria non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per lunedì 14 maggio. Vanessa Incontrada e Andrea Bosca vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.