Il cacciatore, anticipazioni: una svolta nelle indagini

Il cacciatore: anticipazioni quarta puntata

Il pubblico di Rai Due sembra apprezzare, puntata dopo puntata, la nuova serie televisiva prodotta da Cross Productions. Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone ha letteralmente conquistato i telespettatori. Oltre agli ottimi ascolti, la serie registra anche un ottimo riscontro sui social network. I commenti positivi sono tantissimi e i telespettatori aspettano con ansia il mercoledì sera per seguire le vicende della squadra antimafia. Cosa succederà nel quarto episodio della serie televisiva di Rai Due? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Cacciatori, Bagarella (David Coco) deciderà di fermare la guerra a causa del lutto.

Il cacciatore: il passato di Saverio entra nelle indagini

Nel frattempo Tony (Paolo Briguglia) deciderà di gestire un nuovo negozio d jeans con Tullio Cannella. Intanto, durante le indagini emergerà qualcosa del passato di Saverio Barone. Di cosa si tratta? Il protagonista tra le varie carte vedrà il nome di Raja e dalle indagini emergerà che l’uomo sta aiutando Di Filippo nella latitanza. Come reagirà alla notizia Saverio? Nel secondo episodio, Eredità, la cattura di Di Filippo sembrerà sempre più vicina. La squadra, infatti, è riuscita a trovare il covo in cui si nasconde il latitante proprio grazie alle indagini su Raja, riusciranno a catturarlo? Come ben sappiamo, però, l’obiettivo finale del gruppo è Bagarella, ma la strada per riuscire a catturare il boss è ancora lunga. Una cosa è certa l’arresto di Di Filippo aiuterebbe i protagonisti a dare una svolta alle indagini.

Il cacciatore: quando andrà in onda la quarta puntata

Per sapere cosa succederà nella quarta puntata de Il cacciatore non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con la serie televisiva è per mercoledì 4 aprile, subito dopo Pasqua. Saverio (Francesco Montanari) e gli altri protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.