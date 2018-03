Il cacciatore, anticipazioni: Bagarella scatena una guerra

Il cacciatore: anticipazioni terza puntata

Quasi due milioni e mezzo di telespettatori per la prima puntata de Il cacciatore. Ottimo risultato se pensiamo che nella stessa serata su Rai Uno andava in onda Sanremo Young. Un altro successo firmato Cross Productions? Pare proprio di sì, ma aspettiamo di vedere i dati delle prossime puntate per esserne certi. Cosa succederà nei prossimi due episodi della serie che vede protagonista Francesco Montanari? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della terza puntata, Idi di marzo, Bagarella scatenerà una vera e propria guerra. Non mancheranno gli omicidi e la squadra investigativa farà di tutto per capire cosa ci sia dietro tanta violenza tra Corleone e Villabate. Le indagini, però, costringeranno Saverio a passare molte ore lontano da casa.

Il cacciatore: le difficili indagini di Saverio

La svolta arriverà grazie all’aiuto di Serena, l’amante del mafioso Simone Barbagallo. La donna, infatti, per paura di essere coinvolta in questa guerra inizierà a fornire alcuni dettagli. Il giovane protagonista sfrutterà i timori di Serena per ottenere informazioni. Nel frattempo, Vincenzina sarà sempre più convinta che la sua mancata gravidanza sia causata dalla decisione di Bagarella di tenere in catene il piccolo Matteo. Nel secondo episodio, Famiglia, invece, Barbagallo inizierà a parlare fornendo importanti indizi a Saverio e Mazza. Riusciranno i due a fermare gli omicidi? Nel frattempo Bagarella farà di tutto per capire chi stia tramando contro i corleonesi e non si fermerà davanti a nulla, torturando anche i sospetti.

Il cacciatore: quando andrà in onda la terza puntata?

Cosa succederà nella terza puntata della serie televisiva Il cacciatore? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. I prossimi due episodi della fiction di Rai Due andranno in onda mercoledì 28 marzo. Il protagonista, interpretato da Francesco Montanari, vi aspetta sempre in prima serata, sempre su Rai Due.