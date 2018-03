Ignazio Moser piccante mostra gli addominali: la reazione di Cecilia

Ignazio Moser sventola i suoi addominali marmorei: la reazione di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser si diverte e soprattutto fa divertire le sue tante fan. Infatti, da quando è uscito dal Grande Fratello Vip, l’aitante trentino non perde occasione di rallegrare le sue seguaci postando qua e là delle foto social dall’alto grado di appetibilità femminile. L’ultimo scatto rientra in questa categoria: jeans a vita extra-bassa (beato lui che può permetterseli) e maglione alzato quel tanto che basta per far fare capolino a una tartaruga marmorea. Inutile dire che i commenti ‘rosa’ sotto al suo profilo Instagram si sono sprecati. Tra i tanti interventi entusiasti di cotanto tripudio di mascolinità è sbucato anche quello di Cecilia Rodriguez e quello di un caro amico, Gianluca Impastato.

Cecilia Rodriguez sulla foto di Moser: “È successo di tutto”

“Quando ti stai mettendo una maglia e ti interrompono per chiederti qualcosa… è successo qualcosa?”. E’ il commento che simpaticamente Ignazio ha scritto a corredo dello scatto ‘piccante in questione’. La fidanzata Rodriguez non ha perso tempo per rispondere al quesito e ha chiosato: “È successo di tutto!”. A seguire la modella argentina ha posto degli emoticon gaudenti, forse per far scendere un poco l’alta temperatura del simpatico scambio di battute. Sul post è anche intervenuto Gianluca Impastato che con Moser ha stretto una bella amicizia nel reality di Canale 5: “Amico, dove si comprano quegli addominali, li voglio anche io!”. “Te li vendo se vieni in palestra con me”, è stata la scherzosa replica di Ignazio.

Ignazio e gli hater: “Certe persone ti tirano fuori quello che…”

Non solo applausi e commenti positivi per il fidanzato di Cecilia. Soltanto un paio di giorni fa, infatti, su richiesta di un suo follower Instagram, che gli faceva notare con garbo che rispondeva più ai denigratori che ai fan, ha spiegato il perché nell’ultimo periodo tenda più a ribattere ai cosiddetti hater:”Hai ragione ma certe persone ti tirano fuori quello che non si dovrebbe dire. Ovviamente grazie a tutti voi che mi supportate“. Sul capitolo amore invece l’ex ciclista continua ad andare fortissimo con la Rodriguez, tanto che si vocifera di un matrimonio segreto che dovrebbe svolgersi in Argentina. Sarà vero?