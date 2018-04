Ignazio Moser parla dopo l’operazione a cui si è sottoposto: “Cecilia assente per mia scelta, ma basta paranoie e rotture di scatole”

Nei giorni scorsi Ignazio Moser si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Quello stesso ginocchio che gli affezionati del Grande Fratello Vip ricorderanno molto bene, visto che a reality in corso, a un certo punto, Ignazio era stato sul punto di abbandonare la Casa più spiata d’Italia proprio per il problema fisico. Invece sappiamo tutti come è andata: il ciclista è rimasto e ha coltivato l’amore per Cecilia Rodriguez sotto i riflettori. Tuttavia il problema fisico è rimasto. Così a distanza di qualche mese, è arrivato l’intervento chirurgico per sistemare la situazione. E purtroppo è arrivata anche qualche polemica, accesa dalla mancata presenza della fidanzata argentina al fianco del suo ragazzo durante l’operazione. Nelle scorse ore Moser per fare chiarezza sulla vicenda ha scritto un post su Instagram

“Cecilia Rodriguez non è venuta da me per una mia scelta e contro il suo volere”

“Vorrei ringraziare tutti per i messaggi ed il sostegno di questi giorni”, scrive Ignazio dal suo profilo Instagram. “Come la maggior parte di voi già saprà – prosegue lo sportivo trentino – ho dovuto sottopormi ad un intervento al ginocchio che sarà seguito da altri interventi in futuro per sistemare completamente questa situazione. Fino ad ora tutto è andato per il verso giusto e sono fiducioso che riuscirò a risolvere ogni cosa”. Dopo aver tranquillizzato i fan sul suo stato di salute, l’ex gieffino spiega il motivo dell’assenza della fidanzata al suo fianco durante l’intervento: “La mia Cecilia Rodriguez non è venuta da me per una mia scelta e contro il suo volere. Mi sarebbe molto dispiaciuto che si limitasse a causa mia e comunque, tranquilli, mi raggiungerà presto!”. Infine si toglie qualche sassolino dalle scarpe, rivolgendosi a coloro che subito avevano puntato il dito sulla mancata presenza della sorella di Belen: “Quindi, per piacere basta paranoie e basta rotture di scatole! Grazie ancora”.

Ignazio e Cecilia a Temptation Island Vip? La risposta della coppia

Negli ultimi giorni la coppia è stata anche al centro dei rumor che hanno iniziato a circolare attorno alla prossima edizione di Temptation Island Vip, reality che pare ormai essere certo nel palinsesto Mediaset estivo 2018. La voce raccontava di una loro partecipazione. Tuttavia il gossip è stato bloccato sul nascere dallo stesso Moser che, raggiunto da una miriade di messaggi di fan che gli chiedevano conto della scelta, ha smentito la partecipazione al futuro reality vip.