Ignazio Moser messaggio per Andrea Damante: il gesto arriva dopo la fine dell’amicizia con Giulia De Lellis. Casualità?

Giulia De Lellis un paio di giorni fa in una diretta su Instagram ha confermato le voci che già circolavano da tempo: con Ignazio Moser, conosciuto al Grande Fratello Vip, si è chiusa l’amicizia. La fidanzata di Andrea Damante ha poi precisato che il compagno di Cecilia Rodriguez era da lei considerato come un fratello e la decisione non è stata facile. Tuttavia il suo comportamento (stando sempre al pensiero di Giulia) non le ha lasciato altra scelta; una scelta i cui motivi sono stati però tenuti segreti. Il gossip un’idea però ce l’ha: Ignazio sarebbe stato ‘complice di divertimenti’ assieme a Damante e avrebbe riservato a Giulia parole poco carine. A ricostruire la vicenda è stata la rivista Nuovo Tv. Per questo l’ultima Stories Instagram che Moser ha dedicato a Damante si potrebbe (condizionale d’obbligo) prestare a un’interpretazione.

Andrea Damante, continua l’amicizia con Ignazio Moser: il video dedica del ciclista al deejay

Moser nelle ultime ore ha dedicato una Stories a Damante: una ripresa notturna di una vespa parcheggiata in un giardino. Il gesto non rimanda ad alcunché di irrispettoso, ma sicuramente mette in chiaro un paio di cose: il deejay veronese e il fidanzato di Cecilia sono tuttora legati da una bella amicizia. Quello che naturalmente non si può dire a proposito del rapporto tra Ignazio e Giulia. Inoltre il gesto dell’ex ciclista arriva puntuale dopo l’annuncio della De Lellis della chiusura di tutti i ponti amichevoli con lui e dopo il gossip sopracitato dato da Nuovo Tv. La domanda sorge dunque spontanea: il video postato da Ignazio è una risposta velata e indiretta alle parole di Giulia (una sorta di ‘io sto con Damante’. Anche se tra Andrea e Giulia pare essere tornato il sereno) oppure non ha nulla a che vedere ed è un gesto che trova un casuale tempismo?

Giulia De Lellis ha chiuso anche con Sonia Lorenzini

Nel mirino della De Lellis non è finito soltanto Ignazio. L’influencer infatti, sempre un paio di giorni fa, ha annunciato anche la fine dei rapporti con Sonia Lorenzini. Pure qui stesso copione scritto per Moser: nessun motivo reso noto, ma solo la decisione presa.