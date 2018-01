Ignazio Moser: la foto ardita agita le fan, arriva il commento di Jeremias

Ignazio Moser: la foto ardita su Instagram manda in estasi le fan, Jeremias commenta

Ignazio Moser ha fatto discutere non poco al Grande Fratello Vip. La sua relazione con Cecilia Rodriguez, ‘scippata’ a Francesco Monte, gli ha anche procurato qualche critica non proprio morbida da parte di una fetta di pubblico. Tuttavia, il bel trentino, figlio della leggenda del ciclismo Francesco Moser, durante e dopo l’avventura nel reality ha fatto incetta di ammiratori e fan, soprattutto al femminile. Seguaci che lo hanno immediatamente eletto come loro beniamino. D’altronde la sua prestanza non passa certo inosservata. Così capita che se pubblica una foto ardita come quella postata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, il suo ‘seguito rosa’ si agita. E capita anche che arrivi un commento da parte del cognato, Jeremias Rodriguez.

Moser stuzzica: le fan in estasi e l’intervento del ‘cognato Rodriguez’

La foto ardita che Ignazio ha postato sul suo profilo Instagram (qui lo scatto) ha scatenato l’euforia delle sue fan. Lo scatto è stato introdotto da una simpatica frase del ciclista: “Entrato #macho uscito #nacho”. Giusto per far capire quanto il post abbia stuzzicato gli umori di alcune seguaci riportiamo qualche commento: “Mamma mia che statua”, “Ammazza che bono”, “Da paura!! Complimenti alla mamma!!beata la Chechu!!”, “Sei illegale!”. Tra gli oltre mille interventi scritti sotto alla foto è sbucato pure quello di Jeremias. A chi pensava che l’argentino avrebbe bacchettato il fidanzato della sorella si sbaglia. Rodriguez infatti si è limitato a un’autoironica battuta sul suo fisico: “Uguale a me, cognato”.

Jeremias, Cecilia e Ignazio: il dopo Grande Fratello Vip

Jeremias Rodriguez ha ormai accettato con la massima serenità la relazione tra Moser e la sorella. Non che nella Casa del Grande Fratello Vip avesse mai posto ultimatum o posto veti definitivi a Cecilia, ma è certo che ‘l’ha monitorata’ con particolare attenzione spingendola più volte a riflettere sul passo che stava per fare. Ma l’amore è l’amore e non c’è briglia che tenga. E pare che quello sbocciato tra Ignazio e la ‘piccola’ Rodriguez sia inarrestabile e incontenibile. Così, anche Jere, pian piano s’è convinto, dando tutto il suo sostegno per la neonata coppia.