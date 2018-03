Cecilia e Ignazio sbarcano a Guess My Age da Enrico Papi: domande e risposte sul matrimonio

Special Edition di Guess My Age: Cristiano Malgioglio e Valeria Marini si ritrovano di fronte Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Qual è la somma della loro età? 54 anni. Il paroliere e la showgirl non ci mettono troppo a indovinare, poi è la volta di Enrico Papi. Il conduttore infatti non si è lasciato sfuggire l’occasione di domandare qualche curiosità privata alla chiacchieratissima coppia sbocciata al Grande Fratello Vip. Inevitabile che si finisse sull’argomento matrimonio. Queste nozze sono in programma o no? Andiamo a scoprire che cosa hanno dichiarato l’ex ciclista e la sorella di Belen.

Enrico Papi, il monito a Ignazio e Cecilia: “Nel mondo dello spettacolo i matrimoni durano poco, pure i fidanzamenti, quindi…”

Indovinata la somma dell’età dei due fidanzati, il padrone di casa di Guess My Age, Enrico Papi, ha trattenuto un po’ più del previsto il trentino e l’argentina. Tutta colpa di una forte curiosità: “Siete una bella coppia, perché in un certo momento, si diceva che vi foste separati. Invece state insieme. Quindi perfetto, tutto bene?”. Moser è lapidario: “Oggi più che mai“. A questo punto interviene Cristiano Malgioglio: “Posso dare una notizia? Sarò io il testimone di nozze?”. Papi prende la palla al balzo: “Ah vi sposate?”. La coppia pare un po’ presa alla sprovvista. Cecilia è la più impacciata. Allora ci pensa Ignazio a risolvere la questione: “Non è ancora in programma”. Papi però non molla la presa: “A te Cecilia piacerebbe sposarti o no?”. “Mhh, più in avanti” si affretta a replicare la modella. Prontamente la domanda viene girata sull’altra sponda: “E a te Ignazio piacerebbe sposarti?”. “Si, ma in futuro”. Il conduttore a questo punto ‘molla l’osso’ e chiude con un monito: “Nel mondo dello spettacolo i matrimoni durano poco pure i fidanzamenti, quindi…”

Moser e la Rodriguez: l’indiscrezione sul matrimonio in Argentina

Da quando la coppia è uscita dalla Casa più spiata d’Italia le voci gossippare su un loro matrimonio imminente hanno continuato a proliferare. L’ultima è quella che vorrebbe addirittura che le nozze sarebbero state già progettate. Il tutto sarebbe accaduto in gran segreto e il luogo dell’appuntamento sarebbe la patria natia della Rodriguez. I due fidanzati nel frattempo continuano a smentire ogni voce a riguardo. Chissà dove sta la verità.