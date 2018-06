Iannone, il gesto per Jeremias: “Ai Mondiali tiferò Argentina, ecco perché”

Andrea Iannone dichiara di essere pronto a tifare Argentina per Jeremias Rodriguez

Andrea Iannone ai microfoni di Studio Aperto dichiara di essere pronto a tifare per l’Argentina ai Mondiali di calcio in Russia. Questa decisione dipende dal suo rapporto con Jeremias Rodriguez. Lo stesso pilota rivela di dover tifare per la nazionale argentina, altrimenti avrà problemi con il cognato. Il tutto viene detto in modo molto ironico. Sappiamo bene che l’Italia non prenderà parte ai Mondiali del 2018 e per questo, spesso, viene spontaneo chiedere per quale nazione si farà il tifo. Ebbene, Iannone ha già scelto di tifare per l’Argentina, nazionalità di nascita dei fratelli Rodriguez. In questi ultimi giorni, Belen ha dichiarato al settimanale Chi di essersi presa una pausa con Andrea. La showgirl ha bisogno di concentrarsi sulla sua carriera lavorativa e sul figlio Santiago. Non solo, Belen si dice certa del fatto che questo periodo può solo fare bene al suo rapporto con Iannone. Intanto, la Rodriguez si lascia fotografare durante una passeggiata con Stefano De Martino e il figlio. Subito i fan hanno pensato a un ritorno di fiamma, ma la showgirl ha precisato che tra loro c’è solo molto affetto.

Andrea Iannone amato dalla famiglia Rodriguez, intanto Belen vuole una pausa

Andrea Iannone non ha conquistato solo Belen, ma anche tutta la famiglia Rodriguez. Già nella Casa del Grande Fratello Vip, sia Jeremias che Cecilia avevano dichiarato di essere contenti della persona che ora sta a fianco alla sorella. Sebbene la coppia attualmente stia vivendo un periodo di pausa, Iannone ci tiene comunque a fare un gesto per il cognato. “Tiferò Argentina ai Mondiali di calcio 2018, sennò Jeremias mi ammazza”, dichiara il pilota ai microfoni di Studio Aperto. I giornalisti hanno beccato Andrea a una serata al Pitty Uomo, dove è apparso abbastanza disinvolto.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone uniti da un legame forte

Su Belen, Iannone preferisce non rilasciare dichiarazioni troppo forti. In particolare, il pilota precisa di vivere questo momento con serenità e afferma, inoltre, che la showgirl fa ormai parte della sua vita. Nonostante la pausa che stanno affrontando in questo periodo, c’è ancora un legame molto forte tra il pilota e la Rodriguez. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà tra loro.