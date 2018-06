Belen Rodriguez e Andrea Iannone, colpo di scena: paparazzati insieme nella notte milanese, la foto scaccia crisi

Molto rumore per nulla. Potrebbe essere questo l’epilogo del gossip del momento, quello che parlava di una crisi, se non addirittura di una rottura definitiva, tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. I due infatti, come ha documentato Fanpage.it, sono stati paparazzati assieme nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno nel locale Radetzky di Milano (qui sopra la foto). Con loro c’è seduta un’amica con cui sembrano chiacchierare in maniera distesa. Lo scatto può significare molto, visto che il centauro appare rilassato e sorridente, lontano dagli umori mesti con cui era stato dipinto dai gossip dei giorni scorsi. Ma soprattutto, ciò che di più conta, è che è in compagnia della sua Belencita.

Iannone e Belen pizzicati a Milano: tra la showgirl argentina e il pilota di Vasto il solito feeling

Tra la showgirl argentina e il pilota di Vasto pare esserci il solito feeling. A giudicare dagli scatti nessuna aria di crisi, nessuna rottura in corso. Un piatto di carne, un bicchiere di vino e amici: il ritratto della tranquillità. Eppure negli ultimi giorni sono state tantissime le voci che li vedevano lontani, già diretti ognuno per la propria strada, in solitudine sentimentale. Addirittura, sul paventato addio ha detto la sua anche Fabrizio Corona durante un intervento a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci. A questo punto i retroscena del gossip sono già in moto: c’è stata una forte crisi e poi è tornato a splendere il sereno oppure non c’è mai stata alcuna burrasca d’amore ed è stata tutta una montatura della stampa?

Andrea Iannone e Belen: crisi di coppia o gossip gonfiato?

Difficile dirlo. Probabile però che sia valida la prima opzione. Infatti i segnali di una forte crisi non sono mancati sulla coppia negli ultimi tempi. Sui social non si sono più mostrati assieme e alcuni rumor trapelati a mezzo stampa hanno parlato di potenti scossoni sul loro amore. Inoltre entrambi non hanno mai smentito ufficialmente il vociferio. L’argentina anzi, solo qualche giorno fa, aveva postato un video che sembrava far pensare a un addio già consumato. E invece…