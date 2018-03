Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia: no al matrimonio

Iago Garcia e Eleonora Puglia: felici e innamorati, ma non si sposano

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia. A due anni dal primo incontro, l’attore spagnolo de Il Segreto e Una Vita è più che mai felice e sereno accanto alla collega italiana. La differenza d’età (lui ha 38 anni, mentre lei 22) non ha creato problemi nella coppia: Iago e Eleonora sono andati addirittura a convivere. Ma non si sposeranno: entrambi sono contrari alle nozze. Sognano però di avere un figlio, magari quando la Puglia sarà più grande, visto che adesso è davvero giovanissima. Per il momento Garcia si accontenta della convivenza – ha lasciato Madrid per trasferirsi a Roma – e del set in comune. Hanno recitato insieme nella fiction di Rai Uno Non dirlo al mio capo 2 e presto condivideranno anche una piece teatrale.

Iago Garcia non vuole sposare la fidanzata Eleonora Puglia

“Il matrimonio non è il mio obiettivo. Si tratta di un contratto religioso o civile, ma pur sempre un contratto. Io, invece, credo nell’amore in sé, pur rispettando chi compie certi passi. E anche Eleonora la vede proprio come me” ha spiegato Iago al settimanale Nuovo Tv. Garcia è pronto a diventare padre: “Penso a un figlio. E sono sicuro che quando arriverà sarà emozionante e meraviglioso. I figli sì che sono un legame per la vita!”. Il vincitore di Ballando con le Stelle (ha trionfato nel programma di Milly Carlucci con Samanta Togni) ha pure fatto sapere che con la fidanzata Eleonora c’è grande rispetto: nessuno dei due dà all’altro motivo di essere geloso. Inoltre, fare lo stesso lavoro è sicuramente d’aiuto, si capiscono decisamente meglio le esigenze e gli impegni dell’altro.

Eleonora Puglia: chi è la giovane fidanzata di Iago Garcia

Eleonora Puglia è una ballerina e attrice piacentina. Ha recitato nel film Incontriamoci e nelle serie tv di Stefano Accorsi 1993. Ha conosciuto Iago Garcia nel 2016, ai casting di un film che non è mai stato realizzato. Insieme hanno poi lavorato nella fiction Non dirlo al mio capo 2: lei fa un cameo mentre lui ha il ruolo di un avvocato specializzato in diritto internazionale.