Quando va in onda la seconda stagione de I Medici con Daniel Sharman

Continuano in Italia, più precisamente tra la Toscana e Roma, le riprese de I Medici 2. La serie italo-americana avrà infatti una seconda stagione dopo il grande successo ottenuto con la prima. Nelle nuove puntate ci sarà però un nuovo protagonista. Addio Cosimo de’ Medici, addio Richard Madden: in arrivo c’è Lorenzo Il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman, l’attore inglese conosciuto ai più per le performance in Teen Wolf e The Originals. La nuova serie si apre con un lungo salto temporale, dunque non ci sarà spazio per i vecchi attori. Eccezion fatta per Contessina: l’attrice Annabel Scholey ha annunciato sui social che ha ripreso il suo ruolo per qualche scena. Ergo, molto probabilmente sarà presente in alcuni flashback. Il cast, ancora una volta, sarà internazionale. Tra gli italiani spiccano due nomi eccellenti: quelli di Alessandra Mastronardi e Raoul Bova.

La trama ufficiale de I Medici 2

La serie comincia a Firenze nel 1469, quando un attentato alla vita di Piero De Medici costringe il figlio Lorenzo ad assumere il controllo della banca controllata dalla famiglia. Appena salito al potere, il giovane Lorenzo cerca di fare le cose in modo diverso rispetto a quanto compiuto dal padre. Con il fratello Giuliano e l’artista Sandro Botticelli al suo fianco, abbandona la cinica politica del passato per cercare di stabilire una nuova era di rivoluzione politica e creativa. Questa voglia di cambiamento lo porta a scontrarsi con uno dei più alti capi della banca fiorentina, Jacopo Pazzi, che cercherà a tutti i costi di fermare Lorenzo. Il loro scontro darà vita a uno dei più sconvolgenti intrighi nella storia della politica, la Congiura dei Pazzi.

Il cast completo de I Medici 2

Daniel Sharman – Lorenzo de’ Medici

Bradley James – Giuliano de’ Medici

Sean Bean – Jacopo de’ Pazzi

Sarah Parish – Lucrezia de’ Medici

Alessandra Mastronardi – Lucrezia Donati

Synnove Karlsen – Clarice

Raoul Bova – Papa Sisto IV

Julian Sands – Piero de’ Medici

Sebastian de Souza – Sandro Botticelli

Quando va in onda I Medici 2

La seconda stagione andrà in onda su Rai Uno nell’autunno 2018, molto probabilmente ad ottobre, come già accaduto per la prima stagione. Per il momento la produzione non ha ancora rilasciato una data ufficiale.

Le parole di Daniel Sharman

“Quando ho saputo di questo progetto volevo assolutamente interpretare questo personaggio ma, non potendo fare un provino in studio, dato che mi trovavo in Messico, ho dovuto fare un video sul cellulare da inviare alla produzione: e mi hanno scelto!” ha dichiarato Daniel Sharman, al settimo cielo per aver ottenuto la parte ne I Medici.