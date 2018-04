Heather Parisi presa di mira sul web: la sua risposta alle minacce ricevute

By

Amici 17, Heather Parisi minacciata: dopo le critiche a Biondo presa di mira sul web

Heather Parisi in queste ore si è vista costretta a fare i conti con dei duri attacchi del web. Minacce pesanti infatti sarebbero stati rivolti a lei e alla sua famiglia dopo le critiche mosse a Biondo. Quelli che si professano fan del rapper di Amici avrebbero preso di mira Heather recentemente. Nascondendosi dietro profili falsi e anonimi questa volta, però, si è superato ogni limite. La produzione di Amici ha subito smentito ogni possibile coinvolgimento di Biondo in tutto questo. Il ragazzo, infatti, sarebbe estraneo ai fatti e dell’odio riservato alla ballerina lui ovviamente non può essere considerato la causa.

Heather Parisi risponde alle minacce ricevute: il messaggio del giudice di Amici pubblicato sui social

“Anche in questa settimana ho assistito incredula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione” ha scritto pochi minuti fa Heather Parisi sul suo profilo Instagram “Ne è complice chi la ignora, chi pretende di spiegarla con la provocazione, chi cerca inutile visibilità e chi la concede inseguendo stupidi scoop, chi la alimenta con l’arroganza delle proprie idee e il discredito di quelle altrui”. Il giudice di Amici, alla fine, ha concluso il suo messaggio scrivendo: “Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l’ennesima tragedia attribuita all’iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici”.

Amici 17, la Fascino difende Heather Parisi: i ringraziamenti per la solidarietà ricevuta

Quello che avrebbe scatenato gli haters sui social sarebbero stati i giudizi espressi da Heather Parisi durante il serale di Amici. La Fascino, però, ha ovviamente subito preso le difese della ballerina, ribadendo solidarietà e stima nei confronti di quest’ultima con un comunicato. Un gesto che molto è stato apprezzato da Heather che, nel suo lungo messaggio di condanna, ha scritto: “Ringrazio Fascino per il suo comunicato di solidarietà”.