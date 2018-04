Heather Parisi contro i Professori di Amici: lo sfogo dopo la prima puntata

Amici, Heather Parisi attacca i Professori dopo la prima puntata

Il Serale di Amici 17 è iniziato all’insegna della polemica. Dopo i numerosi litigi avvenuti nel corso della prima puntata, Heather Parisi – giurata della Commissione Esterna del talent show – si è scagliata contro i Professori di Maria De Filippi. La popolare ballerina e showgirl non ha apprezzato il modo di porsi di Alessandra Celentano e company nei confronti degli allievi. Un atteggiamento alquanto aggressivo e cattivo, a detta di Heather. In un videoclip postato sui profili social del programma, l’americana ha fatto sapere: “Questi Professori -quasi tutti- hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando tocchi l’argomento fisico, è orribile. Non devi. Mai nessun maestro o professore mi ha trattato cosi come ho visto sabato. A me cosi non piace”.

Heather Parisi ha già litigato con Alessandra Celentano ad Amici

Il messaggio di Heather Parisi è chiaro: il modo di fare dei Professori di Amici non è di suo gradimento. E la star di Cicale lo aveva già fatto capire durante la prima puntata di Amici, quando si è scagliata contro Alessandra Celentano per prendere le difese di Lauren Celentano. Quest’ultima è stata attaccata dalla Professoressa di danza classica per via del suo peso. Un’accusa grave per la Parisi, che ha subito ripreso la Celentano: tra le due è iniziata una discussione che è stata poi interrotta da Maria De Filippi. Ma, siamo sicuri, che l’argomento verrà ripreso nella prossima puntata…

Amici: Ermal Meta contro i Prof Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco

Anche Ermal Meta nel corso della prima puntata di Amici 17 non ha apprezzato molto il comportamento dei Professori. In particolare, il vincitore di Sanremo 2018 ha criticato Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi per via della loro diatriba nei confronti del giovane Zic.