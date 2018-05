Harry e Meghan si sono sposati: il gesto romantico di lui all’altare

Il Principe Harry e Meghan Markle si sono sposati: sono ufficialmente marito e moglie

Harry e Meghan sono finalmente marito e moglie! Il Principe d’Inghilterra e l’attrice afro-americana sono apparsi per tutto il tempo della cerimonia complici, affiatati e sorridenti. L’amore vero e puro, come sottolineato da qualcuno sui social network. Se la Markle si è mostrata piuttosto sicura e composta (forse perché era già al secondo matrimonio?), più emozionato è stato il figlio di Carlo e Diana. Harry era parecchio agitato ma, allo stesso tempo, non ha fatto sentire il proprio amore alla sua sposa. Per tutto il tempo della funzione religiosa, Harry ha tenuto la mano di Meghan e appena ha potuto le ha sussurrato delle dolci parole: “Sei meravigliosa”. Non solo, i più attenti non hanno potuto non notare un altro gesto avvenuto al termine della funzione.

Il matrimonio di Harry e Meghan: gli sposi complici e affiatati

Mentre percorreva la navata della cappella di St. George del castello di Windsor – dove si è tenuto il matrimonio – Harry ha trattenuto a fatica le lacrime. Il fratello di William e il cognato di Kate Middleton non ha avuto paura di mostrare tutta la propria felicità. Il giovane ha trovato la sua anima gemella dopo tante relazioni sbagliate e tormentate. Harry ha subito capito che Meghan Markle (che per l’occasione ha sfoggiato un abito Givenchy) era la donna giusta, tanto che il matrimonio è arrivato dopo soli due anni di frequentazione. Che dire… viva gli sposi!