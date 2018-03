Guillermo Mariotto “giudica” la sua collega Selvaggia Lucarelli alla vigilia della partenza di Ballando con le stelle 13, in onda da sabato 10 marzo su Rai1. Ecco le dichiarazioni al settimanale Spy, in edicola da venerdì 9.

Guillermo Mariotto giudica Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

“Da quando c’è lei passo per quello salomonico e lei per la str0nza disumana”, ride il giudice della trasmissione.

E poi aggiunge: “Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia. Ci faccia caso: lei non usa mai quel tono con i maschi, con loro ammicca. E poi i concorrenti a Ballando vanno giudicati per quel che fanno sulla pista da ballo, il resto non va toccato. È una questione di rispetto”.

Ballando con le stelle 2018, chi sono i concorrenti e gli insegnanti

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli

Stefania Rocca e Marcello Nuzio

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale

Eleonora Giorgi e Samuel Peron

Amedeo Minghi e Samanta Togni

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira

Cristina Ich e Luca Favilla

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando

Akash Kuman e Veera Kinnunen

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Don Diamont e Hanna Karttunen

Ballando con le stelle 2018, i componenti della giuria

La giuria di esperti è composta dai riconfermati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli ed è capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith.

Ballando con le stelle 2018, i commentatori a bordo campo

Confermati nel commento delle performance il direttore di Di Più Sandro Mayer e la criminologa Roberta Bruzzone.