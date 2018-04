Guillermo Mariotto a Domenica In: ‘Todaro finge con Ciacci’, poi svela il fuorionda della Lucarelli a Ballando con le Stelle

Una polemica se ne va e un’altra è pronta a subentrare. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, la coppia più discussa di Ballando con le Stelle, sembrava che avessero trovato pace dopo gli accesi dibattiti delle puntate scorse con il giudice Ivan Zazzaroni. Il giornalista sportivo infatti durante l’ultima puntata del talent, dopo l’esibizione del tango del duo, si è alzato e ha abbracciato calorosamente il costumista di Detto Fatto. Tutto bene quel che finisce bene? Sì, tranne che per Guillermo Mariotto. Allo stilista venezuelano infatti la performance non è piaciuta (zero è stato il suo punteggio). Ma c’è di più. Oggi a Domenica In ha spiegato il motivo del suo voto. E non è solo questione di ballo.

“Raimondo Todaro finge, finge!”: botta e risposta tra Catena Fiorello e lo stilista

Ospite di Cristina Parodi, Mariotto è tornato sulla vicenda Ciacci-Todaro. “Il tango è fluidità – spiega Guillermo -. Rivela intesa tra due persone ed è un dialogo ben preciso… Ti ipnotizza. Loro sembravano due robot”. Il giudice spiega poi che Todaro non sarebbe rilassato anche per le sue origini siciliane. Tradotto significa che in quanto uomo del sud e avendo il timore del pensiero dei suoi conterranei non si troverebbe perfettamente a suo agio a ballare con un uomo. Parole che non sono andate giù a Catena Fiorello, opinionista in studio. “Raimondo finge, finge”, ha continuato a sostenere Guillermo. “No il luogo comune sulla Sicilia no”, ha ribattuto Catena che ha poi sottolineato come la terra isolana sicula sia un luogo assai aperto sulla questione gay. “Lascia stare – ha replicato Mariotto -. Vedrai come reagisce Raimondo dopo quello che gli ho detto ieri. Non è lui, c’è stitichezza nel ballo”.

“Mi piace litigare con il pubblico, loro non hanno il microfono”: Mariotto cita Selvaggia Lucarelli

Durante la chiacchierata a Domenica In, lo stilista ha anche rivelato una frase che Selvaggia Lucarelli avrebbe pronunciato fuorionda: “Quanto mi piace litigare con il pubblico perché loro non hanno il microfono”. La vulcanica giornalista insomma non perde mai la sua verve irriverente neppure a telecamere spente.