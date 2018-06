Guendalina Canessa e Pietro Aradori si sono lasciati: nuovo addio dopo il grande ritorno della scorsa estate, il gossip

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sarebbero giunti di nuovo al capolinea. L’ex moglie del tronista Daniele Interrante aveva ricucito la scorsa estate il rapporto con il campione di basket, dopo una crisi molto forte che aveva spinto la coppia ad allontanarsi. In questi giorni ci sarebbe stato però un nuovo strappo tra i due. A riportare la notizia è il settimanale Spy che non ha dubbi sulla questione: l’ex gieffina e lo sportivo avrebbero preso strade diverse, aggiungendo un ulteriore tassello alla loro ‘soap opera’ sentimentale.

“L’ex moglie del tronista Daniele Interrante è stata nuovamente lasciata da Aradori”

“Continua la telenovela che vede per protagonista Guendalina Canessa” scrive il magazine rosa Spy. La rivista aggiunge che sarebbe stato il cestista a consumare lo strappo con l’esplosiva donna: “L’ex moglie del tronista Daniele Interrante è stata nuovamente lasciata da Pietro Aradori […] Chissà se ci sarà una nuova puntata di questa saga infinita”. E pensare che la coppia, giusto la scorsa estate parlava di un rapporto ritrovato, di una nuova serenità, tanto che la Canessa non si era detta sfavorevole al pensiero di un futuro bebè con l’asso azzurro del basket. Evidentemente, stando in fede a quanto scritto dal settimanale Spy, le cose non sono andate per il verso giusto e l’amore è naufragato, inabissando con sé tutti i progetti in cantiere.

Guendalina Canessa e Aradori: un anno fa

“Ci amiamo da due anni, il nostro è un rapporto splendido e non escludo che possa arrivare presto un bebè. Mia figlia Chloe ne sarebbe felice: lei mi chiede sempre di regalarle un fratellino”. Queste le parole pronunciate lo scorso agosto dalla Canessa. Poi altre lodi per Aradori che aveva accettato di condividere il rapporto con lei nonostante fosse già madre di una figlia avuta da una altro uomo. Una situazione che lei non avrebbe accettato se le fosse capitata al contrario perché sarebbe stata troppo gelosa del passato del suo uomo. Viva la franchezza e speriamo che Pietro e Guendalina ci riservino positive sorprese d’amore in futuro.