Il gruppo contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi? “È un signorinello”

By

All’Isola dei Famosi i naufraghi si rivoltano contro Marco Ferri: “È un signorinello che vuole fare solo quello che gli piace”

Marco Ferri al centro delle polemiche oggi all’Isola dei Famosi. Alcuni naufraghi, infatti, pare non abbiano gradito molto l’atteggiamento di quest’ultimo che, all’interno dei reality, sembra avere sempre meno alleati. Da quando sono usciti Francesco Monte e Paola di Benedetto lui è Rosa hanno sicuramente perso due persone sulle quali contavano molto. Marco, tuttavia, si è molto legato a Jonathan ma questo, come mostrato poche ore fa durante il day time, non gli ha impedito di essere esente da polemiche e attacchi da parte degli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, Marco Ferri si sente escluso: “C’è proprio una diversità di trattamento”

A portare allo scontro Marco Ferri e il gruppo sarebbe stata una scorretta divisione dei compiti. Il ragazzo, dopo aver detto più volte che sarebbe stato lui a occuparsi della pesca dei granchi, molto si è infastidito nel vedersi surclassato da Simone Barbato in questa missione. Il mimo di Avanti un Altro, infatti, si sarebbe unito ad Amaurys nella pesca, prendendo in questo modo il posto di Marco. “C’è proprio una diversità di trattamento” ha allora ribadito Ferri in merito all’accaduto, senza tuttavia essere molto capito dai suoi compagni. Se infatti Perez e Jonathan hanno provato a difenderlo, sicuramente più netta è stata invece la posizione di Alessia Mancini, Bianca Atzei e Simone Barbato.

Isola dei Famosi: Alessia Mancini e Simone Barbato contro Marco Ferri

Lo scontro più acceso Marco Ferri lo ha avuto con Alessia Mancini e Simone Barbato. Quest’ultimi, infatti, chiamati a commentare l’accaduto non hanno certo riservato parole di affetto al naufrago. Simone Barbato, confermando la sua insofferenza nei confronti di Ferri, ha infatti affermato: “Marco è un signorinello che vuole fare solo quello che gli piace”. A questo confessionale, poi, è seguito quello di Alessia Mancini che, subito dopo, ha dichiarato: “Vuole mettersi in mostra ma detto tra noi sta rosicando”.