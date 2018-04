Grande Fratello, il web insorge contro Filippo Contri: la frase incriminata

Filippo Contri preso di mira sul web dal pubblico del Grande Fratello: la frase che ha fatto arrabbiare gli utenti sui social

La storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando ha già fatto discutere al Grande Fratello 15. A storcere il naso contro questo avvicinamento improvviso tra i due sarebbero stati proprio gli stessi concorrenti. I ragazzi e le ragazze della Casa, nello specifico, avrebbero messo in dubbio la genuinità del sentimento di Filippo che, nella settimana della sua nomination, potrebbe enfatizzato l’attrazione provata per Lucia proprio per accattivarsi le simpatie del pubblico. Durante lo scontro con gli altri coinquilini, però, Filippo si è molto arrabbiato con Alessia Prete, rivolgendosi a lei con una frase che molto ha fatto arrabbiare il web.

Filippo contro Alessia al GF: il web prende le difese della ragazza

Cosa ha detto Filippo ad Alessia per fare arrabbiare così tanto il pubblico da casa sui social? La frase incriminata, nello specifico, sarebbe stata la seguente: “Sta cessa la mando in analisi una così”. Un’affermazione questa che in molti avrebbero considerato fuori luogo e decisamente poco elegante. “Aver avuto la piena contezza di quanto sia squallido Filippo (squallore che va oltre la strategia di gioco)” ha scritto per esempio un utente su Twitter. “Si commenta da solo “ scrive poi un altro, seguito anche da tanti altri commenti e post simili di persone che, come scritto sui social, non avrebbero particolarmente apprezzato l’uscita dal gieffino.

Grande Fratello: il primo bacio tra Filippo Contri e Lucia Orlando

La passione tra Filippo Contri e Lucia Orlando è scoppiata proprio pochi giorni dopo il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Adesso, però, la loro storia pare essere stata messa in discussione dagli stessi ragazzi e ragazze che stanno condividendo con loro questa esperienza. Il loro legame è sincero? Durerà o tutto finirà presto come sono pronti a scommettere gli altri concorrenti? Staremo a vedere.