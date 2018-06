Grande Fratello Vip 2018, Sara Tommasi tra i concorrenti?

Tra i concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 ci sarà anche Sara Tommasi? Con certezza non possiamo saperlo. Ma a lanciare l’indiscrezione-bomba ci pensa Alberto Dandolo su “Oggi”. Così scrive il settimanale, citato anche da “Dagospia”. “Sara Tommasi, 36 (anni, ndr), ha superato il suo periodo buio, fa una vita normale e ha una relazione stabile. La tv non è più una sua priorità ma dicono che se le offrissero di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non disdegnerebbe. Il suo sogno si realizzerà? Ah, saperlo…“. Del resto, la news di Sara Tommasi tra i possibili partecipanti al GF Vip 3 arriva dopo che, di recente, l’ex “schedina” di Quelli che il calcio ha raccontato in tv del suo “disturbo bipolare“. “Ero quasi morta“, ma “sono ancora viva e sto bene“, ha detto a Le Iene. E se la notizia fosse confermata, per la Tommasi si tratterebbe anche di un ritorno al reality, dopo che nel 2006 ha già partecipato a L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip 2018, possibili concorrenti: nomi e cognomi

Il nome di Sara Tommasi si aggiunge così ai nomi e cognomi dei possibili concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 già diffusi ultimamente. In particolare, “Novella 2000” segnala altri potenziali partecipanti alla nuova edizione del reality di Canale5. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Lucas Peracchi, Alex Belli, Katherine Kally Lang, Donatella Rettore, Cristina Plevani, Iva Zanicchi, Gustavo Rodriguez (papà di Belén) e Giovanni Ciacci. E, in precedenza, anche “Nuovo” ha avanzato quelle che sembrano mezze ipotesi mezze realtà in merito ai concorrenti cosiddetti papabili. Questo settimanale ha fatto anche i nomi di Silvia Provvedi, Emanuela Tittocchia, Tyrone Power Junior, Leopoldo Mastelloni, Nina Moric, Francesco Monte, Massimiliano Caroletti e Adriana Volpe. Vedremo chi ci sarà davvero e chi no nel nuovo cast della trasmissione (per ora più ipotetico che reale).

Le ultime news su Grande Fratello Vip 2018

Rese note le ultime news sui concorrenti dati “in pole” per un posto al Grande Fratello Vip 2018, ricordiamo ai lettori di “Gossip e TV” che, salvo cambiamenti improvvisi, l’edizione numero tre della versione “celebrity” del reality show, targato Mediaset ed Endemol Shine Italy, verrà trasmessa in prima serata su Canale5 in autunno (una data di inizio ufficiale ancora non c’è). Intanto, in attesa di scoprire quando inizierà il programma con Ilary Blasi conduttrice, queste le ultimissime da conoscere assolutamente.