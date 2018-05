Grande Fratello, cosa è successo tra Filippo e Simone Coccia: perché c’entrano Lucia Bramieri e Danilo

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera è stata sfiorata la rissa tra Filippo e Simone Coccia. Il motivo? Lucia Bramieri. Durante un confessionale di gruppo, Danilo ha fatto una battuta poco carina nei confronti della nuora di Gino Bramieri. Battuta che poi il fidanzato di Stefania Pezzopane ha subito riportato a Lucia. Tanto da scatenare l’ira di Filippo, che non ha accettato il gesto di Simone. Ma cosa ha detto di così scandaloso Danilo? Tutti gli uomini del reality show hanno chiesto alla produzione un po’ di vino e l’idraulico di Roma ha confessato che l’alcool avrebbe aiutato a scaldare gli animi della Casa, “così stasera mi infilo la Bramieri”.

Simone Coccia contro Danilo per la frase su Lucia Bramieri

Una frase che a Simone Coccia non è proprio andata giù, tanto da andare subito a riferirla a Lucia Bramieri. Quest’ultima non l’ha presa tanto bene e ha subito attaccato Danilo, invitando il ragazzo a non rivolgerle più la parola fino alla fine del programma. Danilo non si aspettava un comportamento del genere, soprattutto da Simone, che ha definito “uno spione”. In modo più aggressivo ha reagito Filippo Contri, che si è scagliato duramente contro Coccia. “Eravamo tutti maschi in Confessionale come in uno spogliatoio, non importava venire qui a fare del perbenismo davanti a tutti. Adesso lui passa per lo st….o, ma non è stato un maschilista, un maleducato e sessista. Non ha mancato di rispetto a Lucia, era solo una battuta. Danilo parla romano è stato frainteso, non ha voluto mancare di rispetto a Lucia e se l’avesse fatto sarei stato il primo a dirgli di smetterla. Non avrei fatto il perbenista come te!”, è sbottato Filippo, che poi ha tirato in ballo i messaggi piccanti che Simone ha inviato in passato alla Bramieri.

Filippo e Simone Coccia arrivano quasi alle mani

“Ma poi parli tu che non avevi ancora guardato negli occhi Lucia e le hai scritto ‘dove ti piace mordere?’ e poi accusi di Danilo?! Hai una donna a casa e scrivi ad altre ‘Dove ti piace mordere…’”, ha attaccato Filippo che ha subito ottenuto una reazione da Simone. A dividere i due ci hanno pensato gli altri concorrenti del Grande Fratello. In particolare Lucia Orlando ha portato Filippo in giardino e ha cercato di farlo calmare. Storia chiusa? Molto probabilmente no…

Il video del furioso litigio tra Filippo e Simone al Grande Fratello