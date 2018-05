Grande Fratello: Veronica, la figlia di Bobby Solo, piange per Favoloso

Grande Fratello: Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, piange dopo la squalifica di Luigi Favoloso

Momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello per Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. La giovane ha pianto per l’uscita di Luigi Mario Favoloso. Il napoletano, com’è noto, è stato squalificato dal gioco per i suoi comportamenti aggressivi e in particolare per una frase sessista che non è andata giù a Barbara d’Urso e alla produzione del reality show. L’assenza di Favoloso si fa sentire nel programma e Veronica non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi manca”, ha detto in confessionale Veronica. A consolare la ragazza è arrivato Alberto Mezzetti, che nell’ultimo periodo era riuscito a creare un feeling con Luigi, soprattutto dopo l’uscita della vulcanica Aida Nizar.

Alberto consola Veronica dopo l’uscita di Luigi Mario Favoloso

“Pure a me manca molto Luigi. Ma non devi piangere, a lui non piacerebbe vederti così”, ha fatto sapere Alberto a Veronica. Parole che sono riuscite a risollevare l’animo della figlia di Bobby Solo, che ha capito di poter andare avanti forte del fatto di aver conosciuto una persona come Favoloso. Oltre ad Alberto, la Satti si consola anche con il resto del gruppo, ovvero i gieffini con cui ha legato maggiormente. In particolare con Lucia Orlando, Filippo, Angelo e Danilo. Un gruppetto forte e affiatato, che Simone Coccia guarda con sospetto.

Simone Coccia diffidente verso il gruppo di Veronica Satti

“Vogliono farci fuori”, ha bisbigliato Simone Coccia Colaiuta agli amici Lucia Bramieri e Alberto Mezzetti. Sarà davvero così? Per il momento in nomination ci sono proprio Simone, Lucia e Danilo.