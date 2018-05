Grande Fratello: triangolo amoroso tra Favoloso, Mariana e Alberto

GF 15, Mariana tra Alberto e Favoloso: la concorrente molto vicina ai due ragazzi della Casa

Al Grande Fratello 15 potrebbe presto nascere il primo triangolo amoroso di questa edizione. I diretti interessati, nello specifico, sarebbero Mariana, Luigi Favoloso e Alberto detto Tarzan. Quest’ultimo infatti avrebbe puntato da diversi giorni la ragazza, manifestandole con coccole e piccole attenzioni il suo interesse. Mariana però, nonostante abbia detto in più occasioni di apprezzare l’atteggiamento di Tarzan nei suoi confronti, si è anche molto avvicinata a Favoloso. La concorrente, dunque, si trova adesso al centro delle attenzioni (volontarie e non) di due diversi ragazzi della Casa e, ad onor del vero, non sembrerebbe disdegnare.

Grande Fratello, Mariana vicina a Luigi Favoloso: gli altri concorrenti non approvano

“Mariana sono circa due giorni che gira molto intorno Alberto” ha detto Simone Coccia in un confessionale mostrato oggi durante il day time. Il fidanzato della Pezzopane e gli altri inquilini del GF, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di notare anche un’altra cosa. Che cosa? Le stesse attenzioni, al momento, Mariana sembrerebbe starle riservando anche a Favoloso. Lucia Bramieri, in particolare, dopo aver visto Mariana e Luigi insieme sul divano, ha detto: “Io non mi ci sarei messa sdraiata così sulle ginocchia di Favoloso”.

Mariana e Luigi Favoloso sempre più intimi al Grande Fratello: dopo Patrizia Bonetti il fidanzato di Nina Moric perde la testa per un’altra donna?

A non apprezzare particolarmente i modi di fare di Mariana nei confronti di Luigi Favoloso è stato anche Filippo Contri. Il concorrente, nello specifico, riferendosi al rapporto tra quest’ultima e Patrizia Bonetti ha infatti detto: “Va via Patrizia e tu ti abbracci Luigi in continuazione… facendo dei gesti che comunque non piacerebbero se fossi Patrizia da Casa”. Il Grande Fratello farà mai incontrare le ragazze per un confronto? In fondo, sui social, la Bonetti ha subito fatto sapere di essere prontissima a questa eventualità.