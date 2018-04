Grande Fratello: Simone Poccia eliminato, Valerio e Filippo nominati

Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Chi sono i nominati della prima puntata del Grande Fratello?

Primo eliminato nella nuova edizione del Grande Fratello. Lo sportivo Simone Poccia è stato eliminato dal programma. L’atleta era tra i nominabili insieme a Valerio Logrieco e Filippo Contri. I tre hanno vissuto l’esperienza del Grande Casale e sono stati gli unici nominabili della serata. Simone è stato il più votato dagli altri concorrenti e ha così lasciato il gioco. Valerio e Filippo, rispettivamente modello e consulente finanziario, sono finiti al telvoto. Uno dei due lascerà la trasmissione martedì prossimo.

Grande Fratello: come sono andate le prime nomination

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello, gli uomini hanno fatto delle nomination segrete mentre le donne delle nomination palesi. Le nomination “rosa”, inoltre, avevano un doppio valore. Ad avere la peggio alla fine è stato Simone Poccia, che è stato così costretto a lasciare la Casa. Valerio e Filippo sono invece i nominati della prima settimana: chi vincerà al televoto?

Grande Fratello: chi è l’eliminato Simone Poccia

Simone Poccia ha 23 anni ed è un atleta professionista. Fa parte della Nazionale italiana di atletica leggera: è stato campione italiano under 18, under 20 e under 23 nei 110 metri a ostacoli. Studia Scienze Motorie all’Università di Cassino. Non ha mai lavorato in televisione ma ha posato per qualche campagna di moda.