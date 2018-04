Grande Fratello: Simone Coccia parla dei messaggi inviati a Lucia Bramieri

Grande Fratello, Simone Coccia confessa: il fidanzato della Pezzopane parla dei messaggi inviati a Lucia Bramieri

Il Grande Fratello è appena iniziato ma i concorrenti di questa edizione stanno già facendo parlare di sé. Tra questi, ovviamente, c’è lui: Simone Coccia il fidanzato di Stefania Pezzopane, senatrice italiana. Nella Casa inoltre, come se non bastasse, insieme a lui ci sta Lucia Bramieri (nuora di Gino Bramieri). Ciò che accomuna i due concorrenti, però, va ben al di là delle dinamiche del reality di Barbara d’Urso. In passato, infatti, Lucia avrebbe accusato Simone di averle inviato dei messaggi un po’ spinti. Coccia, fidanzato con Stefania Pezzopane, avrebbe quindi provato a tradire la senatrice in passato con la Bramieri? Sulla questione, oggi, sono stati chiamati a rispondere i diretti interessati.

Lucia Bramieri parla dei messaggi ricevuti da Simone Coccia: “Ha scritto cose…”

Come mostrato durante il day time, dopo le domande fatte da Barbara d’Urso ieri sera, il Grande Fratello è tornato a chiedere a Lucia Bramieri e Simone Coccia di parlare dei loro precedenti. “Ha scritto cose che secondo me uno che è fidanzato con una non dovrebbe scrivere” ha detto in un confessionale la nuova di Gino Bramieri. E Simone Coccia, invece, cos’ha detto a sua discolpa una volta interpellato dal GF? Dopo la puntata il fidanzato della Pezzopane ha dichiarato: “Saranno state le due.. tre di notte e… mi pare che ce stavo a provà”.

Grande Fratello Nip 2018: Cristiano Malgioglio contro Simone Coccia

Durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello uno di quelli che ha voluto prendere chiaramente le distanze da Simone Coccia è stato proprio Cristiano Malgioglio. L’opinionista del GF, infatti, ha rimproverato il fidanzato della Pezzopane per il modo in cui quest’ultimi si sarebbe vantato delle donne che aveva avuto in passato. Una mancanza di rispetto questa secondo Malgioglio che, in sostanza, Simone avrebbe potuto benissimo evitare.