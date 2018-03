Grande Fratello senza diretta 24 su 24: quando inizia e nomi opinionisti

Quando inizia il Grande Fratello con Barbara d’Urso e chi sono i nuovi opinionisti del reality show

Quasi tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello con personaggi non famosi. La conduzione del reality show è stata affidata a Barbara d’Urso, che è già stata al timone del programma qualche anno fa. Il GF tornerà in onda con grosse novità. La prima e la più importante è sicuramente l’assenza della diretta h24. A quanto pare, contrariamente alle altre edizioni, non si potranno spiare i ragazzi tutto il giorno. A farlo sapere è il settimanale Spy, che rivela pure i nomi dei probabili opinionisti della trasmissione. I più accreditati al momento sono tre: Vladimir Luxuria, Cristiano Malgioglio e Platinette. Tutti e tre sono spesso ospiti di Pomeriggio 5 e Domenica Live e i primi due hanno già ricoperto un ruolo del genere. Ma la d’Urso sarebbe interessata anche a Mara Maionchi, al momento libera da impegni dopo la fine di Sanremo Young con Antonella Clerici. Chi la spunterà?

Grande Fratello Nip: la data di inizio del reality show

Quando inizia il Grande Fratello con Barbara d’Urso? Salvo cambiamenti dell’ultima ora, il format dovrebbe partire lunedì 23 aprile, una settimana dopo la finale dell’Isola dei Famosi. Andrà dunque in onda ogni lunedì fino alla fine di maggio. Contrariamente ad altre edizioni, la trasmissione durerà solo un mese e mezzo e verrà riutilizzata la Casa già vista al Grande Fratello Vip. Inoltre, pare che rivedremo in gioco alcuni ex gieffini che hanno partecipato in passato al Grande Fratello, anche se per il momento non sono trapelati particolari nomi.

Barbara d’Urso felice di tornare al Grande Fratello

Pur accettando la conduzione del Grande Fratello, Barbara d’Urso resterà alla guida di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Come farà a far tutto? Molto probabilmente il programma domenicale finirà a metà aprile, poco prima dell’inizio del reality show mentre qualche puntata della trasmissione quotidiana verrà registrata. Va inoltre ricordato che mentre Pomeriggio 5 e Domenica Live sono in diretta da Milano, lo studio e la Casa del Grande Fratello si trova a Roma.