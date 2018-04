Grande Fratello, Patrizia Bonetti in lacrime: il rapporto difficile col padre

Patrizia Bonetti triste si sfoga al Grande Fratello: il racconto del difficile rapporto col padre

Patrizia Bonetti, presentatasi al Grande Fratello come una ragazza esuberante e benestante, ha oggi mostrato durante il day time il suo aspetto più debole. La concorrente, preoccupata di uscire nella prossima puntata, ha spiegato di soffrire molto per il rapporto difficile che ha col padre. A livello finanziario non le manca niente fuori della Casa ma a livello affettivo, invece, Patrizia ha spiegato di avere molte mancanze. Il padre, stando a quanto da lei raccontato, non le dedicherebbe mai le giuste attenzioni e questo, di fatto, la farebbe sentire molto sola.

Patrizia Bonetti non vuole uscire dal GF: nella Casa ha trovato quello che fuori le manca

Nella Casa del Grande Fratello Patrizia adesso sta bene e, proprio per questo motivo, l’idea di uscire lunedì sera la fa stare così male. L’affetto dato e ricevuto dalle amicizie strette nel reality lei non l’avrebbe mai avuto fuori. Delle carenze queste che, nello specifico, la Bonetti ha attribuito soprattutto al padre. “Non mi chiama mai per sapere dove sono, cosa faccio” ha detto lei molto provata “E io non capisco cosa gli ho fatto di così brutto”. Che sia questo un chiaro appello di Patrizia al padre? Un modo per attirare l’attenzione del uomo e invogliarlo a cambiare atteggiamento?

Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso sempre più vicini: gli ultimi aggiornamenti