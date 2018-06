Grande Fratello 15: stasera ci saranno due ospiti speciali durante la finale

Grande Fratello 15, anticipazioni ultima puntata: ecco quello che succederà durante la finale

Tutto sembra essere pronto per la finale del Grande Fratello. Lo ha annunciato oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, lasciandosi scappare anche alcune anticipazioni sulla puntata di stasera. A quando pare, infatti, lei e i suoi autori starebbero definendo solo gli ultimi dettagli della scaletta. Quello che è certo, però, è che al GF 15 ci saranno due ospiti speciali. Una di queste è un volto già noto ai telespettatori del programma, perché ha già fatto il suo ingresso nella Casa. L’altra, invece, è decisamente un nome nuovo per chi segue il reality da tempo.

Grande Fratello 15, una sorpresa per Simone Coccia durante la finale: in Casa entra l’onorevole Stefania Pezzopane

Una dei due ospiti speciali di questa sera sarà l’onorevole Stefania Pezzopane. Quest’ultima, infatti, farà il suo ingresso nella Casa del GF (per la seconda volta) per fare una sorpresa al fidanzato Simone Coccia. Il Grande Fratello, inoltre, pare abbia in riserbo sorprese anche per gli altri concorrenti arrivati in finale ma, al momento, la d’Urso a Pomeriggio 5 ha solo rivelato quella che gli autori avrebbero progettato per Coccia. Salvo imprevisti, dunque, il concorrente potrà abbracciare per la seconda volta la sua compagna.

Gina Lollobrigida ospite speciale del Grande Fratello: il suo ingresso in Casa durante la finale

Gina Lollobrigida è probabilmente uno di quei personaggi famosi che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere al Grande Fratello stasera. La celebre attrice, però, farà il suo ingresso nella Casa come ospite speciale e, per qualche minuto, si intratterrà con i ragazzi e le ragazze arrivate in finale. Dopo un video tributo all’artista, infatti, Barbara d’Urso ha fatto sapere al pubblico di Pomeriggio Cinque che sia lei che Stefania Pezzopane sarebbero state protagoniste dell’ultima puntate del GF. Altri dettagli a tal proposito però non sono stati rivelati. Per saperne di più, quindi, non ci resta che aspettare.