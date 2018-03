Leggo da molte parti che potrei essere l'opinionista della brava @barbaracarmelitadurso per il GF. Sarebbe molto bello lavorare con lei perche' e' una grande…..ma attualmente le notizie non sono veritiere…poiche' nessuno mi ha fatto una proposta. Nel mio lavoro all' orizzonte ci sono molte altre novita' che mi terranno occupato a partire dalla Spagna per il lancio di "Mi sono innamorato di tuo marito" ,poi mi aspetta Lisbona per qualcosa di speciale che amo da tanto tempo fare…Se Dio vorra' mi aspetta anche il Mexico per qualcosa che scoprirete prestissimo…. e poi il sospirato film ,dove doppio uno splendido cane molto ma molto divertente. Un bacio amici di Instagram sempre meravigliosi e sempre bellissimi. Vi adoro davvero. E' troppo bello avervi come amici perche' non mi fate mai sentire solo .

A post shared by Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) on Mar 24, 2018 at 2:14am PDT