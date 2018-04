Grande Fratello cast: Spy annuncia i nomi dei primi 4 concorrenti

Spy anticipa i primi concorrenti del Grande Fratello: ecco chi saranno

Si prepara a partire la nuova edizione del Grande Fratello con il grande ritorno della conduttrice Barbara D’Urso. Dopo il grandissimo successo della versione Vip, il Grande Fratello, ritorna alle origini. Il GF riparte con l’edizione Nip. La prima puntata andrà in onda, come confermato dalla d’Urso, il prossimo 17 aprile. Sul web circolano i primi nomi dei concorrenti della prossima edizione del programma e pare che alcuni non siamo poi così sconosciuti. Il settimanale Spy ha rivelato in anteprima assoluta i primi nomi che andranno a far parte del cast del reality. Nomi che confermerebbero il fatto che non tutti i concorrenti sono persone così comuni per il Grande Fratello Nip.

Grande Fratello: ecco i primi quattro concorrenti

Secondo Spy i primi quattro nomi dei concorrenti della nuova edizione del GF sarebbero: Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e spesso in tv, anche dalla D’Urso, quando si parla del padre), Simone Coccia (famoso al pubblico come il fidanzato di Stefania Pezzopane, senatrice del Pd), Matteo Gentili (ex di Paola Di Benedetto, anche lei concorrente dell’Isola di quest’anno), Luigi Favoloso (noto per la relazione con Nina Moric) e Lucia Bramieri (spesso anche lei sulle poltrone nei programmi della D’Urso).

GF: alcuni concorrenti sono già noti

Stando a quello che afferma il settimanale Spy, dunque, quest’edizione del Grande Fratello Nip, che si prepara alla messa in onda, vede concorrenti già conosciuti dal pubblico a casa. Intanto attendiamo la lista completa e ufficiale.