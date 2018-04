Grande Fratello Nip: nella Casa il primo triangolo amoroso

By

Grande Fratello 15: Alberto punta due ragazze all’interno della Casa

Il Grande Fratello è appena iniziato e c’è già un concorrente che ha puntato due ragazze all’interno della Casa. Si tratta nello specifico di Alberto che, come mostrato oggi durante il day time, ha manifestato il suo interesse ad Alessia prima e Mariana poi. Tarzan (così infatti è chiamato Alberto dagli amici) con le ragazze è andato subito dritto al sodo e, riempendole di complimenti, non ha avuto problemi a provarci con entrambe parallelamente. Alberto infatti, senza peli sulla lingua, è riuscito a vestire benissimo i panni del piacione. Riuscirà il ragazzo a conquistare le ragazze o questa tattica non porterà a nulla?

Alberto ci prova con Alessia al Grande Fratello: dopo di lei poi passa a Mariana

“Hai un sorriso che spacca” ha prima detto Alberto ad Alessia “Sei bellissima”. Quella che sembrava inizialmente una manifestazione di interesse esclusivamente rivolta alla concorrente, però, dopo si è dimostrata non essere tale. Tarzan, infatti, dopo Alessia è passato a Mariana, rivolgendo attenzioni particolari e complimenti anche a quest’ultima. Questo atteggiamento, però, non è passato inosservato agli occhi di Alessia che, in un confessionale, ha dichiarato: “Vuole fare il piacione ma se ci fosse stata un’altra persona l’avrebbe fatto lo stesso”.

Grande Fratello Nip 2018: i primi flirt all’interno della Casa

Come anticipato ieri durante Pomeriggio Cinque dalla stessa Barbara d’Urso, al Grande Fratello stanno già nascendo dunque i primi flirt. Oltre ad Alberto, però, anche Filippo sembrerebbe aver messo gli occhi su alcune ragazze della Casa. Su chi siano le concorrenti che hanno stuzzicato la curiosità del super bono del GF, tuttavia, niente di più è stato detto dalla conduttrice e né tanto meno altro è trapelato in queste ore. Quando e se qualcosa dovesse però saltare fuori noi, ovviamente, saremo qui pronti a raccontarvelo. Occhi aperti dunque, perché potrebbe succedere da un momento all’altro.